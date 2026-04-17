ARC Raiders: 81 Prozent der Spieler seit Launch verloren

ARC Raiders hat seit dem Launch einen deutlichen Rückgang der Spielerzahlen erlebt. Auf Steam erreichte der PvE-Titel zum Start einen Höchststand von rund 466.000 gleichzeitigen Spielern, doch die Entwicklung hat sich in den folgenden Monaten spürbar verändert.

Vier Monate später liegt die aktive Spielerbasis nur noch bei etwa 80.000 bis 90.000 gleichzeitigen Nutzern, was einem Rückgang von rund 81 Prozent entspricht. Dieser Trend wird von vielen Spielern mit wachsender Kritik am wiederkehrenden Gameplay in Verbindung gebracht.

Besonders häufig wird dabei auf die repetitiven PvE-Inhalte verwiesen, die auf Dauer für weniger Abwechslung sorgen sollen. Zusätzlich mehren sich Berichte über Probleme mit Cheatern, die das Spielerlebnis weiter belasten.

Die Kombination aus eingeschränkter Vielfalt im Spielverlauf und technischen Herausforderungen hat damit zu einer deutlich geringeren Aktivität im Vergleich zur Startphase geführt.