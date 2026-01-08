ARC Raiders: Abkehr vom Free2Play-Modell wegen Helldivers 2

Embark Studios tat sich während seiner Entwicklung von ARC Raiders schwer damit, den richtigen Spielspaß zu finden. Der entscheidende Wendepunkt kam erst mit dem Wechsel vom kooperativen PvE‑Shooter hin zu einem PvEvP‑Extraction‑Ansatz und der Abkehr vom Free‑to‑Play‑Modell. Bei dieser Neuausrichtung orientierte sich das Studio an vergleichbaren Titeln wie Helldivers 2.

Patrick Söderlund erklärte in einer Session mit GamesBeat, dass der Schritt zu einem klassischen Geschäftsmodell intensiv diskutiert wurde. Die Entscheidung sei bewusst getroffen worden, um das Spiel klar zu positionieren und einen Preis zu wählen, der den Einstieg erleichtert. Der Titel sollte erschwinglich bleiben und gleichzeitig genug Raum bieten, um das Konzept weiterzuentwickeln.

Die Wahl des 40‑Dollar‑Preises entstand aus der Überlegung, niemanden vor den Kopf zu stoßen. Da das Spiel keine Kampagne bietet, standen interne Bedenken im Raum, ob der Umfang den Erwartungen gerecht wird. Das Team wollte sicherstellen, dass der Preis als fair empfunden wird und die investierte Zeit für die Spieler einen spürbaren Gegenwert liefert.

Söderlund betonte, dass das Ziel darin liege, ein Angebot zu schaffen, das sich für die Community lohnend anfühlt. Die Rückmeldungen zur Spielzeit deuten darauf hin, dass viele Nutzer den Wert erkennen, den Embark Studios mit ARC Raiders anstrebt.