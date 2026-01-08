ARC Raiders: Abkehr vom Free2Play-Modell wegen Helldivers 2

Embark Studios tat sich während seiner Entwicklung von ARC Raiders schwer damit, den richtigen Spielspaß zu finden. Der entscheidende Wendepunkt kam erst mit dem Wechsel vom kooperativen PvE‑Shooter hin zu einem PvEvP‑Extraction‑Ansatz und der Abkehr vom Free‑to‑Play‑Modell. Bei dieser Neuausrichtung orientierte sich das Studio an vergleichbaren Titeln wie Helldivers 2.
Patrick Söderlund erklärte in einer Session mit GamesBeat, dass der Schritt zu einem klassischen Geschäftsmodell intensiv diskutiert wurde. Die Entscheidung sei bewusst getroffen worden, um das Spiel klar zu positionieren und einen Preis zu wählen, der den Einstieg erleichtert. Der Titel sollte erschwinglich bleiben und gleichzeitig genug Raum bieten, um das Konzept weiterzuentwickeln.
Die Wahl des 40‑Dollar‑Preises entstand aus der Überlegung, niemanden vor den Kopf zu stoßen. Da das Spiel keine Kampagne bietet, standen interne Bedenken im Raum, ob der Umfang den Erwartungen gerecht wird. Das Team wollte sicherstellen, dass der Preis als fair empfunden wird und die investierte Zeit für die Spieler einen spürbaren Gegenwert liefert.
Söderlund betonte, dass das Ziel darin liege, ein Angebot zu schaffen, das sich für die Community lohnend anfühlt. Die Rückmeldungen zur Spielzeit deuten darauf hin, dass viele Nutzer den Wert erkennen, den Embark Studios mit ARC Raiders anstrebt.
Und ich würde mir immer noch einen reinen PvE Modus wünschen, dann würde ich mir das Spielchen gerne zulegen. Für ein paar entspannte Virtual Couch Coop Sessions 🙂
Das Spiel ist echt der Hammer! Für mich als noob richtig gut 😅 und PvP geht mitlerweile. Man wird echt selten von anderen getötet aber die arcs sind auch nicht ohne…😅 Kauf lohnt sich total auch wenn die Suche nach dem loot manchmal nervig ist
Ich hab trotzdem keine Lust auf ein reines MP Game
Gut dass es genug SP gibt.
ich muss ehrlich sagen, die 40 euro sind der Grund warum ich es noch nicht gespielt habe. Mit Extraction Shooter bin ich noch nicht warm geworden. Für eine 40 euro Investition ist mir das Risiko zu hoch, dass es mir keinen Spaß macht
Dann lieber 25€ und auf Steam Dispatch holen. Sind nur 8 Stunden bis du durch bist, aber die sind grandios gut 🙂
Hab es mir auch noch nicht geholt, alleine schon aus Angst völlig frustriert zu sein wegen dem Spielprinzip, dennoch scheinen die 40€ als Kaufpreis gut angekommen zu sein bei den Kunden.
Tatsächlich war es nicht schlimm. Das Loot/Punish-system ist recht gut, daher sind selbst Verluste an Ausrüstung nicht schlimm. Es gibt immer wieder irgendwelche Arschgeigen, aber das gehört dazu. GIbt aber auch massiv viel coole Leute. Ich hab es keine Sekunde bereut. Misstrauisch sollte man aber immer sein xD
Gute Entscheidung, so brauche ich es nicht zu spielen 😅