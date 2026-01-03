ARC Raiders: Aggressionsbasiertes Matchmaking (ABMM) bestätigt

Embark‑Studios‑CEO Patrick Söderlund hat bestätigt, dass das Studio in ARC Raiders ein System nutzt, das als Aggression Based Matchmaking bezeichnet werden kann.
Er erklärt, dass das ARC Raiders Matchmaking nicht nur auf klassischen Parametern basiert, sondern auch darauf, wie stark ein Spieler zu PvE oder PvP tendiert. Spieler, die weniger Konflikt mit anderen Spielern bevorzugen, werden bevorzugt mit ähnlich veranlagten Spielern zusammengeführt.
Als der Host Dean Takahashi nach Aggression Based Matchmaking fragt, bestätigt Söderlund direkt, dass genau dieses Prinzip in ARC Raiders angewendet wird.
Würde heute nur getötet 😂😂 aber schlimmer finde ich das ich laufend Verbindungsabbrüche zum Server habe das mitten im Spiel und bis man neu verbunden hat ist man tot
hab jetzt 178h aufn tacho und kann dein problem nicht nachvollziehen/bestätigen. weder auf eu noch auf na servern hatte/hab ich derartige probleme. ein game crash, das wars. mir ist auch im umkreis nichts derartiges bekannt. keine ahnung was dein setup ist, aber wlan und mobiles internet sind fürs zocken nicht optimal. selbst wenn ein download von 1gbit schaffst, den paketverlust oä merkst du erst ingame. Irgendwann wird man „gekickt“ weil die verbindung nicht stabil genug ist.
Die Hauptkritiken in der Bewertungsspalte auf der Xbox hab ich gelesen das es viel zu toxisch ist. Spieler fangen quasi nur die anderen ab, die eigentlich gemütlich PvE spielen wollen. Genau deswegen hab ich auch immer die PvEvP Zone bei Division gemieden.
DAs ist ein super Matchmaking System nicht sowas, was Rare hat 🙄