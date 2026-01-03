ARC Raiders: Aggressionsbasiertes Matchmaking (ABMM) bestätigt

Embark‑Studios‑CEO Patrick Söderlund hat bestätigt, dass das Studio in ARC Raiders ein System nutzt, das als Aggression Based Matchmaking bezeichnet werden kann.

Er erklärt, dass das ARC Raiders Matchmaking nicht nur auf klassischen Parametern basiert, sondern auch darauf, wie stark ein Spieler zu PvE oder PvP tendiert. Spieler, die weniger Konflikt mit anderen Spielern bevorzugen, werden bevorzugt mit ähnlich veranlagten Spielern zusammengeführt.

Als der Host Dean Takahashi nach Aggression Based Matchmaking fragt, bestätigt Söderlund direkt, dass genau dieses Prinzip in ARC Raiders angewendet wird.