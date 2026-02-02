ARC Raiders: Analyst: Budget lag bei 75 Millionen Dollar

Image: Embark Studios

Analyst enthüllt: Der Extraction-Shooter ARC Raiders soll nur 75 Millionen Dollar gekostet und über 500 Millionen Dollar eingenommen haben.

Im neuen Video verrät Michael Pachter, dass ARC Raiders lediglich 75 Millionen Dollar gekostet habe, Marketing eingeschlossen. Die Aussage fällt während einer Diskussion über Ubisofts Zukunft, bei der Pachter kritisiert, dass fünfjährige Entwicklungszyklen für Spiele, die sich nur fünf Millionen Mal verkaufen, nicht tragfähig seien. Drei Jahre seien vollkommen ausreichend.

Er warnt zudem davor, sich an Ausnahmefällen wie GTA, FIFA oder früheren Call‑of‑Duty‑Erfolgen zu orientieren. Rockstar könne sich ein Zwei‑Milliarden‑Budget leisten, weil GTA 6 diese Summe in der ersten Woche wieder einspiele.

Für die meisten Studios seien Projekte wie ARC Raiders der realistischere Vergleich.

Pachter beschreibt ARC Raiders als dreijährige Produktion mit einem kleinen Team und betont, dass der Titel bereits über 12 Millionen Verkäufe und rund 500 Millionen Dollar Umsatz erzielt habe.

Seiner Einschätzung nach könnte das Spiel langfristig sogar in Richtung einer Milliarde gehen.

  2. I Legend l 8030 XP Beginner Level 4 | 02.02.2026 - 16:15 Uhr

    Ah, da isser ja… mein geliebter Michael Pachter… vorhin noch einen Witz über ihn gemacht und sofort wird man von ihm verfolgt mit irgendwelchen Schwachsinnmeldungen. F*ck. Das ist echt, als ob du 3x vor dem Spiegel „Bloody Mary“ rufst, nur in dem Fall eben „Annoying Analyst“ xD

    Vor 2 Jahren hätte ich vielleicht noch diplomatisch gesagt „der Typ hat keine Ahnung, weil er keine Einblicke in die Bilanzen hat und nichts weiter tut, als Ideen zu äußern und sich damit wichtig zu machen“ und die ganze Branche klebt ihm wie ein notgeiler Gamernachwuchs an den Lippen.

    Heute habe ich diese Diplomatie nicht mehr und nenne den nur noch einen Vollspaten.

  3. Katanameister 314320 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 16:34 Uhr

    Wäre schon heftig, keine Ahnung woher er die 75 Millionen jetzt her hat 🤔.

