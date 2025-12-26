ARC Raiders: Battlefield‑Streamer zerreißt ARC Raiders: Er würde lieber eine Straftat begehen als dieses Spiel spielen

Breadman rastet aus: ARC Raiders sei so schlecht, dass er lieber Sozialstunden machen würde!

Der frühere Call of Duty Warzone‑Streamer und heutige Battlefield‑6‑Creator BBreadman (über 200.000 Twitch-Follower) hat in einem aktuellen Statement deutliche Kritik an ARC Raiders geäußert.

Er erklärt, dass er die Popularität des Extraction‑Shooters nicht nachvollziehen könne und beschreibt den Gameplay‑Loop als monoton und wenig motivierend. Aus seiner Sicht bestehe das Spiel hauptsächlich daraus, immer wieder dieselben Gegenstände einzusammeln, die er als recycelten Schrott bezeichnet, und diesen anschließend erneut zu verwerten.

ARC Raiders fühle sich laut seiner Aussage wie ein drittklassiger Loot‑Simulator in Third‑Person‑Perspektive an, der kaum wertvolle oder interessante Beute biete.

Breadman betont, dass er lieber eine Straftat begehen und Sozialstunden leisten würde, als die aktuelle Version des Spiels weiterzuspielen, da er dabei zumindest die Chance hätte, etwas Wertvolles zu finden.

In ARC Raiders hingegen sei das beste Loot seiner Meinung nach Pappe, die mehrfach wiederverwertet wurde. Zusätzlich kritisiert er den PvP‑Modus, den er als weiteren Schwachpunkt des Spiels beschreibt. Seine Aussagen richten sich klar gegen das derzeitige Design des Extraction‑Shooters und spiegeln seine persönliche Frustration mit dem Titel wider.

„Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie Arc Raiders so erfolgreich werden konnte. Das gesamte Gameplay besteht nur darin, recycelten Schrott aufzusammeln und ihn dann wieder zu recyceln. Es ist ein grauenhafter Loot-Simulator in der Third-Person-Perspektive. Ehrlich gesagt würde ich lieber ein Verbrechen begehen und Sozialstunden leisten, da würde ich wenigstens vielleicht einen Ehering oder etwas Wertvolles zum Verkaufen finden. In Arc Raiders ist die beste Beute, die man findet, Pappe, die schon dreimal recycelt wurde, und fangt bloß nicht mit dem PvP an.“