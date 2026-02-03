ARC Raiders: Bird City jetzt häufiger verfügbar

Embark Studios passt Kartenrotation in ARC Raiders an und erhöht zu den Zugang zu Bird City.

Embark Studios hat ein Update für ARC Raiders veröffentlicht, das die Verfügbarkeit von Bird City deutlich erhöht. Dadurch sollen mehr Spieler die Chance bekommen, das Gebiet zu betreten und nach den begehrten seltenen Enten zu suchen.

Laut den Entwicklern ist kein Patch und kein Store‑Update notwendig. Ein einfacher Neustart des Clients reicht aus, um den aktualisierten Zeitplan der Kartenbedingungen zu laden.

Das Team kündigt außerdem an, die Häufigkeit der Bedingungen weiter zu justieren, damit Spieler in allen Zeitzonen regelmäßig Zugang zu Bird City erhalten.