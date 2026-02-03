ARC Raiders: Bird City jetzt häufiger verfügbar

Embark Studios hat ein Update für ARC Raiders veröffentlicht, das die Verfügbarkeit von Bird City deutlich erhöht. Dadurch sollen mehr Spieler die Chance bekommen, das Gebiet zu betreten und nach den begehrten seltenen Enten zu suchen.
Laut den Entwicklern ist kein Patch und kein Store‑Update notwendig. Ein einfacher Neustart des Clients reicht aus, um den aktualisierten Zeitplan der Kartenbedingungen zu laden.
Das Team kündigt außerdem an, die Häufigkeit der Bedingungen weiter zu justieren, damit Spieler in allen Zeitzonen regelmäßig Zugang zu Bird City erhalten.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gut, wie die Entwickler weiter am Ball bleiben und das Interesse für das Spiel hochhalten.
Gehe eher auf Nightraids, da ich mir nicht sicher bin ob das die Dropchance höher ist
Warte noch immer auf das Hotfix Update was PC und Playstation schon hat. 😮💨