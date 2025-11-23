ARC Raiders: Chaos, Action und komplette Eskalation

10 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus ARC Raiders auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Extraction-Shooter.

In einem neuen Gameplay-Video zu ARC Raiders zeigen wir euch eine Runde, in der nahezu alles vorkommt, was das Spiel auszeichnet.

Ihr bekommt einen Überblick über intensive Gefechte, wechselnde Situationen auf der Karte und die verschiedenen Elemente, die eine Partie unvorhersehbar machen können.

Im Video seht ihr Angriffe der ARC-Einheiten, das Sichern von Ressourcen und unterschiedliche Begegnungen, die das Tempo der Runde bestimmen.

Die Mischung aus offenen Gebieten, Loot-Möglichkeiten und spontanen Gefahrensituationen sorgt für durchgehend hohe Anspannung, bis ihr es schließlich zum Extraction Point geschafft habt.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Terendir 141700 XP Master-at-Arms Bronze | 23.11.2025 - 21:21 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Am besten Solo und immer andere Spieler argwöhnisch betrachten. Viele sind aber total korrekt. Wir haben heute (solo session) mit 10 Mann nen Matriachen (riesen Boss) zusammen gelegt und keine hat das Feuer untereinander eröffnet. top

      1
  4. Wartenaufwunder 140630 XP Master-at-Arms Bronze | 23.11.2025 - 21:00 Uhr

    Bin immer noch nicht richtig drin im Spiel…gibt aber auch wirklich zuviel Ablenkung gerade

    0
  5. BasDom 19000 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 23.11.2025 - 21:26 Uhr

    Bin kurz davor es zu kaufen aber einige schreiben ja dass man oft abgezogen wird und so. Wäre nur solo unterwegs da meine Freundesliste auf der Xbox mau aussieht bzw. es keiner von denen spielt ^^

    0
  8. Banshee3774 132692 XP Elite-at-Arms Silber | 23.11.2025 - 22:34 Uhr

    Mittlerweile lässt sich das Bedürfnis nach, da einzusteigen. Ist sicherlich mittlerweile für Neulinge viel zu schwer und damit uninteressant

    0

Hinterlasse eine Antwort