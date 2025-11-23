ARC Raiders: Chaos, Action und komplette Eskalation

In einem neuen Gameplay-Video zu ARC Raiders zeigen wir euch eine Runde, in der nahezu alles vorkommt, was das Spiel auszeichnet.
Ihr bekommt einen Überblick über intensive Gefechte, wechselnde Situationen auf der Karte und die verschiedenen Elemente, die eine Partie unvorhersehbar machen können.
Im Video seht ihr Angriffe der ARC-Einheiten, das Sichern von Ressourcen und unterschiedliche Begegnungen, die das Tempo der Runde bestimmen.
Die Mischung aus offenen Gebieten, Loot-Möglichkeiten und spontanen Gefahrensituationen sorgt für durchgehend hohe Anspannung, bis ihr es schließlich zum Extraction Point geschafft habt.
Hat sicher seinen Reiz, aber auch viel Frustpotenzial.
Am besten Solo und immer andere Spieler argwöhnisch betrachten. Viele sind aber total korrekt. Wir haben heute (solo session) mit 10 Mann nen Matriachen (riesen Boss) zusammen gelegt und keine hat das Feuer untereinander eröffnet. top
So wie ich mich kenne trete ich in die 💩😅.
Die Grafik gefällt mir. 🙂
Habe da eigentlich keine Anspannung nur viel viel Spaß
Bin immer noch nicht richtig drin im Spiel…gibt aber auch wirklich zuviel Ablenkung gerade
Bin kurz davor es zu kaufen aber einige schreiben ja dass man oft abgezogen wird und so. Wäre nur solo unterwegs da meine Freundesliste auf der Xbox mau aussieht bzw. es keiner von denen spielt ^^
Geiles Game 🔝🤩
Bisher der beste extraction Shooter wie ich finde
Mittlerweile lässt sich das Bedürfnis nach, da einzusteigen. Ist sicherlich mittlerweile für Neulinge viel zu schwer und damit uninteressant