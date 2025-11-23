ARC Raiders: Chaos, Action und komplette Eskalation

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus ARC Raiders auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Extraction-Shooter.

In einem neuen Gameplay-Video zu ARC Raiders zeigen wir euch eine Runde, in der nahezu alles vorkommt, was das Spiel auszeichnet.

Ihr bekommt einen Überblick über intensive Gefechte, wechselnde Situationen auf der Karte und die verschiedenen Elemente, die eine Partie unvorhersehbar machen können.

Im Video seht ihr Angriffe der ARC-Einheiten, das Sichern von Ressourcen und unterschiedliche Begegnungen, die das Tempo der Runde bestimmen.

Die Mischung aus offenen Gebieten, Loot-Möglichkeiten und spontanen Gefahrensituationen sorgt für durchgehend hohe Anspannung, bis ihr es schließlich zum Extraction Point geschafft habt.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.