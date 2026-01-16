ARC Raiders: Content-Offensive mit neuen Maps, Gegnern und Spielweisen

Embark verrät, wie ARC Raiders im Jahr 2026 größer, dynamischer und thematisch tiefer werden soll.

ARC Raiders Design Lead Virgil Watkins bestätigte, dass „bald“ ein erster Teil der Roadmap veröffentlicht wird. Derzeit feilt das Team noch an der optimalen Veröffentlichungsfrequenz für neue Maps, Waffen, Gegner und Missionsziele.

Klar ist aber: Das Jahr wird in mehrere Content‑Pakete aufgeteilt, die das Spiel Schritt für Schritt erweitern.

Watkins betont, dass die kommenden Updates nicht nur auf Spielerfeedback reagieren sollen, sondern auch darauf abzielen, das Erlebnis thematisch und spielerisch weiterzuentwickeln.

Eine neue Map sei zwar immer spannend, aber Embark will mehr: Jede Umgebung soll sich wie ein eigenes Kapitel anfühlen – mit passenden Gegnern, Items, Mechaniken und einer klaren Identität, die ein „Oh, das neue Update ist da – lass uns sofort reinschauen“-Gefühl erzeugt.

Konkrete Details bleiben noch unter Verschluss, doch Watkins sprach offen über die Ambitionen für neue Gebiete. Während Blue Gate zwar nicht das größte Areal ist, aber durch sein Layout riesig wirkt, ist Spaceport mit rund 1.6 × 1.4 Kilometern tatsächlich das größte Spielfeld.

Stella Montis wiederum setzt auf Dichte, seltene Tech‑Drops und exklusive Gegner wie den Shredder – ein Vorgeschmack darauf, wie Embark Maps künftig stärker mit einzigartigen Erlebnissen verknüpfen will.

Für zukünftige Karten plant das Team neue Wetterbedingungen, veränderte Feindzusammenstellungen, Loot‑Stufen und Mechaniken, die Spieler zu neuen Entscheidungen zwingen. Ob Zip‑Lines anders funktionieren, Minen plötzlich wertvoller werden oder Noise‑Maker neue taktische Rollen erhalten – jede Map soll eine eigene Art des Spielens ermöglichen.

ARC Raiders steuert damit auf ein Jahr zu, das weniger auf reine Größe setzt, sondern auf Vielfalt, Identität und frische Spielansätze. Fans dürfen sich auf ein 2026 freuen, das das Spiel spürbar weiterentwickelt.