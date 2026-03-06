ARC Raiders: Datenschock: Discord DMs landeten unbemerkt im Klartext-Log

Embark Studios musste kurzfristig eingreifen, nachdem bekannt wurde, dass ARC Raiders private Discord‑Direktnachrichten von Spielern lokal protokollierte.

Wie Ingenieur Timothy D. Meadows berichtet, wurden Nachrichten zwischen zwei Nutzern vom Discord‑SDK des Spiels abgefangen und vollständig in eine unverschlüsselte Log‑Datei auf dem Rechner geschrieben.

Betroffen waren Spieler, die ihren Discord‑Account mit dem Spiel verknüpft hatten.

Klartext‑Logs und sensibler Token

Neben den Nachrichten selbst wurde in derselben Datei auch ein vollständiger Discord‑Authentifizierungs‑Token gefunden. Meadows spricht von „schweren Datenschutz‑ und Sicherheitsverstößen“ und warnt, dass jeder mit Zugriff auf den PC oder Crash‑Reports private Gespräche hätte einsehen können.

Embark liefert Hotfix und verspricht Aufklärung

Embark bestätigte das Problem und erklärte, dass das Discord‑SDK „übermäßig viele Nutzerdaten“ protokolliert habe. Ein Hotfix wurde bereits veröffentlicht und deaktiviert die entsprechende Protokollierung.

Laut Studio haben keine Daten das Gerät der Spieler verlassen, und man habe keinerlei Einsicht in die gespeicherten Informationen genommen. Eine interne Prüfung läuft.

Fehlende Hinweise und Discord unter Druck

Der Dialog, der beim Verknüpfen des Discord‑Accounts erscheint, erwähnt diese Art der Datenerfassung nicht. Nach dem Hotfix werden entsprechende Log‑Dateien laut Tests nicht mehr erzeugt.

Der Vorfall trifft Discord zudem in einer Phase, in der die Plattform selbst wegen neuer Altersverifizierungen in der Kritik steht.

Wie wirkt dieser Vorfall auf euch – verliert ihr dadurch Vertrauen in Discord‑Integrationen in Spielen?