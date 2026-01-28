ARC Raiders: DDOS-Angriffe legen Server lahm, Spieler sollen sich nicht einloggen

Embark bestätigt massive Serverprobleme durch DDOS-Angriff in ARC Raiders und The Finals. Spieler sollen sich derzeit nicht einloggen.

Der Multiplayer-Titel ARC Raiders erlebt aktuell eine der schwersten Störungen seit seinem Start. Seit mehreren Stunden kämpfen die Server mit massiven Ausfällen, die das Spielgeschehen für große Teile der Community praktisch lahmlegen.

Verbindungsabbrüche sorgen für ruckartige Bewegungen, deutliche Desync-Probleme und Situationen, in denen Gegner nicht existieren, aber dennoch Schaden verursachen. Selbst schwache Feinde werden für viele zur unüberwindbaren Hürde, da das Matchmaking kaum noch stabil arbeitet.

Auf Discord meldete sich Embark Studios mit einer klaren Bestätigung der aktuellen Schwierigkeiten. Das Team erklärte, dass die Untersuchungen laufen und weitere Updates über die offiziellen Kanäle folgen.

Kurz darauf folgte die entscheidende Information: Hinter den Ausfällen steckt ein groß angelegter DDOS-Angriff, der sowohl ARC Raiders als auch The Finals trifft. Die Server werden mit künstlich erzeugtem Traffic überlastet, was zu den weitreichenden Störungen führt.

Die Entwickler betonen, dass ein spezielles Strike-Team an Gegenmaßnahmen arbeitet und bereits Fortschritte erzielt, die Attacken jedoch weiterhin andauern.

Parallel kündigte Embark einen kommenden Hotfix an, der nach Wiederherstellung der Serverstabilität veröffentlicht werden soll. Der Patch adressiert unbeabsichtigte Änderungen aus dem jüngsten Update, darunter nicht dokumentierte Abschwächungen mehrerer Waffen.

Obwohl der Hotfix nach aktuellem Stand noch am selben Tag erscheinen könnte, bleibt aufgrund der anhaltenden Angriffe ein möglicher Verschiebungstag im Raum.

Bis die Lage unter Kontrolle ist, rät das Studio dringend davon ab, sich einzuloggen. Durch die instabile Serverstruktur besteht ein hohes Risiko, wertvolle Beute zu verlieren, da abgeschlossene Runs nicht korrekt gespeichert werden.