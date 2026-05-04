ARC Raiders: Designer erklärt, warum das einstige Nischen-Genre jetzt durchstartet

ARC‑Raiders‑Design Director Virgil Watkins erklärt, warum das einstige Nischen‑Genre aktuell stark wächst. Titel wie Escape from Tarkov dominierten lange Zeit allein, doch inzwischen entsteht ein breites Ökosystem mit Spielen wie ARC Raiders, Marathon und weiteren Projekten.

Watkins beschreibt Multiplayer‑Titel als schwierigen Markt, da Live‑Service‑Spiele eine hohe Einstiegshürde besitzen und viele Spieler bereits hunderte oder tausende Stunden in bestehende Games investiert haben. Neue Projekte müssten sich ihren Platz erst verdienen. Gleichzeitig könne sich ein Nischen‑Genre schnell zum Mainstream entwickeln, wenn es zugänglicher gestaltet werde.

ARC Raiders setzt laut Watkins genau dort an. Der Titel legt größeren Wert auf soziale Elemente und weniger harte Bestrafungen bei Niederlagen. Dadurch sinkt die Einstiegshürde, ohne dass die Tiefe des Gameplays verloren geht. Spieler sollen schneller verstehen, wie sie Spaß finden, und dennoch langfristige Motivation behalten.

Interessant ist, dass Embark Studios ursprünglich gar nicht geplant hatte, gezielt in das Extraction‑Shooter‑Segment einzusteigen. Das Team wollte ein Spiel entwickeln, das es selbst spielen möchte. Watkins betont, dass jedes Projekt, das sich engagierend, zugänglich und anpassbar anfühlt, seinen Platz neben etablierten Live‑Service‑Titeln finden könne.

Die Entwicklung des Genres sei daher weniger auf eine einzelne Veränderung zurückzuführen, sondern auf eine breitere Evolution in Designphilosophie und Zielgruppenorientierung.