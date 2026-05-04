ARC Raiders: Designer erklärt, warum das einstige Nischen-Genre jetzt durchstartet

ARC‑Raiders‑Design Director Virgil Watkins erklärt, warum das einstige Nischen‑Genre aktuell stark wächst. Titel wie Escape from Tarkov dominierten lange Zeit allein, doch inzwischen entsteht ein breites Ökosystem mit Spielen wie ARC Raiders, Marathon und weiteren Projekten.
Watkins beschreibt Multiplayer‑Titel als schwierigen Markt, da Live‑Service‑Spiele eine hohe Einstiegshürde besitzen und viele Spieler bereits hunderte oder tausende Stunden in bestehende Games investiert haben. Neue Projekte müssten sich ihren Platz erst verdienen. Gleichzeitig könne sich ein Nischen‑Genre schnell zum Mainstream entwickeln, wenn es zugänglicher gestaltet werde.
ARC Raiders setzt laut Watkins genau dort an. Der Titel legt größeren Wert auf soziale Elemente und weniger harte Bestrafungen bei Niederlagen. Dadurch sinkt die Einstiegshürde, ohne dass die Tiefe des Gameplays verloren geht. Spieler sollen schneller verstehen, wie sie Spaß finden, und dennoch langfristige Motivation behalten.
Interessant ist, dass Embark Studios ursprünglich gar nicht geplant hatte, gezielt in das Extraction‑Shooter‑Segment einzusteigen. Das Team wollte ein Spiel entwickeln, das es selbst spielen möchte. Watkins betont, dass jedes Projekt, das sich engagierend, zugänglich und anpassbar anfühlt, seinen Platz neben etablierten Live‑Service‑Titeln finden könne.
Die Entwicklung des Genres sei daher weniger auf eine einzelne Veränderung zurückzuführen, sondern auf eine breitere Evolution in Designphilosophie und Zielgruppenorientierung.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja macht ja auch mega Spaß nur auf Dauer ist irgendwann die Luft raus
What, ich sehe eher das es wieder zur Nische wird und im Mainstream abstürzt.
Mit Arc Raiders hatte es seinen Peak im Mainstream aber die ziehen mittlerweile weiter und verbleiben nicht hunderte Stunden bei einem Spiel. Und die kleine Nische ist mit Tarkov und Arc Raiders schon recht gut ausgelastet, das es andere Genrevertreter schwer haben sich zu etablieren.
Der kennt Marathon scheinbar nicht …
ARC Raiders ist aber auch eine Ausnahme was den Erfolg angeht, siehe Marathon. Ob sich das Genre langfristig positionieren wird, das wird sich zeigen. Aber bisher sind Erfolge in dem Genre rar gesät habe ich das Gefühl.
Nie und nimmer werden Extraction Shooter zum Mainstream.
Am Anfang fand ich das auch ziemlich gut, aber der Gameplay Loop hat mich vergrault. Marathon macht gefühlte 100 x mehr Bock, auch wenn man das eigentlich nur oberflächlich und eher auf struktureller Ebene vergleichen kann.
Aber man muss auf jeden Fall anerkennen, dass Embark mit AR einfach einen Nerv getroffen hat, sonst wäre das Game nicht so erfolgreich.
Mein Kumpel war von Anfang an Feuer und Flamme, dann hab ich es mir auch gekauft und war enttäuscht…ich fand das PVP im Thirdperson schrecklich. Letztenendes hatte er 60 Stunden und ich irgendwas mit 20, trotz das er Feuer und Flamme war, war für ihn die Luft schnell raus…für mich mehr Grafikblender. Alles in allem aber gute Atmosphäre, schöne Grafik und coole Features.
Durchstartet? Eher das es schon wieder auf den absteigenden Ast ist.Die Lust scheint bei solchen spielen nicht lange anzuhalten.
Das ist ja quasi auch nur ein Multiplayer Modus, während andere Games eine Kampagne und mehrere Multiplayer Modi haben, wo für jeden Geschmack was dabei ist, spielst du hier immer wieder dasselbe und da kommt es drauf wie es mit den Mitspielern klappt, am Ende fuckts eh nur ab.
So sehe ich es auch.