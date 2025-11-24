ARC Raiders: Die wahre Geschichte hinter dem Sci-Fi-Shooter

3 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Unglaublich, wie klein ARC Raiders wirklich begann – Episode 1 enthüllt Geheimnisse, die niemand erwartet hat!

Embark Studios veröffentlicht mit The Evolution of ARC Raiders – Episode 1: Finding ARC Raiders eine überraschend offene Doku über die anfängliche Entwicklung des Spiels.

Was heute wie ein großes AAA-Projekt wirkt, begann tatsächlich in einem einfachen Apartment – mit nur sechs Entwicklern und ein paar frühen Ideen.

Die Insights machen klar: ARC Raiders war nicht von Anfang an ein großes Spiel – es wurde dazu. Episode 1 bildet nur den Auftakt. Embark Studios verspricht weitere Folgen, die tiefer in die kreative Entwicklung, technische Entscheidungen und die größten Herausforderungen eintauchen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort