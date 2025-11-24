ARC Raiders: Die wahre Geschichte hinter dem Sci-Fi-Shooter

Unglaublich, wie klein ARC Raiders wirklich begann – Episode 1 enthüllt Geheimnisse, die niemand erwartet hat!

Embark Studios veröffentlicht mit The Evolution of ARC Raiders – Episode 1: Finding ARC Raiders eine überraschend offene Doku über die anfängliche Entwicklung des Spiels.

Was heute wie ein großes AAA-Projekt wirkt, begann tatsächlich in einem einfachen Apartment – mit nur sechs Entwicklern und ein paar frühen Ideen.

Die Insights machen klar: ARC Raiders war nicht von Anfang an ein großes Spiel – es wurde dazu. Episode 1 bildet nur den Auftakt. Embark Studios verspricht weitere Folgen, die tiefer in die kreative Entwicklung, technische Entscheidungen und die größten Herausforderungen eintauchen.