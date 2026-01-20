ARC Raiders: Diesen Exploits geht es an den Kragen

Image: Embark Studios

In ARC Raiders wurden Exploits geschlossen, Map‑Lücken gestopft und unfairer Schaden behoben.

Für ARC Raiders ist die neue Store‑Rotation jetzt live – und sie kommt nicht allein. Mit dem Update liefert das Team gleich mehrere gezielte Bugfixes, die einige der nervigsten Probleme der letzten Wochen ausräumen.

Die Entwickler haben einen Item‑Duplikations‑Exploit sowie einen Ammo‑Duplikations‑Exploit beseitigt, die Spielern unfaire Vorteile verschaffen konnten. Außerdem wurden Situationen behoben, in denen es möglich war, anderen Spielern Schaden durch Wände oder Objekte zuzufügen – ein klarer Vorteil, der so nicht vorgesehen war.

Zusätzlich hat das Team mehrere Out‑of‑Bounds‑Bereiche auf Stella Montis geschlossen, um zu verhindern, dass Spieler versehentlich oder absichtlich außerhalb der Karte landen.

Ein kleines, aber wichtiges Update, das die Spielbalance stärkt und die Fairness im Matchmaking verbessert.

