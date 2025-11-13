ARC Raiders: Duo Matchmaking und Preissenkung im Ingame-Store

In ARC Raiders wurde ein Matchmaking für Zweierteams eingeführt und es gab Anpassungen bei den Preisen im Ingame-Store.

Bevor heute das große North Line Update live geht, hat Embark Studios zwei interessante Änderungen vorgenommen.

Zum einen hat man ein Duo Matchmaking im Extraction-Shooter ARC Raiders eingeführt, nachdem man ihn still und heimlich getestet hatte.

Zur Funktionsweise beim Matchmaking für zwei Spieler heißt es seitens der Entwickler, dass man zuerst dafür sorgt, dass Solos und Squads getrennt voneinander spielen. Erst dann bringt man Duos mit anderen Duos zusammen, gefolgt von Trios mit Trios.

Man merkt an, dass das System nicht zu 100 % funktioniert. Euer Duo-Team könnte daher auch auf andere Gruppierungen treffen.

Zum anderen hart man basierend auf dem Feedback der Spieler die Preise im Ingame-Store überprüft und Anpassungen nach unten vorgenommen.

Wer zuvor einen nun im Preis reduzierten Inhalt erworben hat, bekommt die Differenz erstattet.

Schließlich informierte man Spieler darüber, dass die Raider Decks, so der Name für den saisonalen Pass, in Zukunft in zwei Varianten geben wird. Dazu machte folgende Anmerkungen:

Gameplay-Gegenstände gibt es nur in den kostenlosen Raider-Decks. Um euch als neuen Raider den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein paar Gameplay-Gegenstände ins kostenlose Raider-Deck gepackt, die ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt.

In den Premium-Raider-Decks gibt es keine Pay-to-Win-Gegenstände. Bei den Premium-Decks geht es vor allem um Kosmetik und Komfort.