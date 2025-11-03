ARC Raiders: Embark ersetzt gestohlene Gegenstände von Cheatern

Einige Spieler von Arc Raiders haben unerwartet eine Nachricht von Embark Studios erhalten. Darin heißt es, dass verlorene Gegenstände, die ihnen durch unlauteres Spiel abhandengekommen sind, ersetzt werden.

Wer also durch Cheater Beute oder Ausrüstung verloren hat, erhält diese zurück — unabhängig davon, ob die Täter gemeldet wurden.

In der Nachricht heißt es: „Deine Sachen sind durch unfairen Spielstil verloren gegangen, aber wir haben sie für dich zurückbekommen! Du kannst sie jetzt abholen und auf deine nächste Reise nach Topside mitnehmen.“ „Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem es beim Gameplay um Geschicklichkeit, Teamwork und Spaß geht, nicht um unfaire Vorteile. Danke, dass du Teil dieser Mission bist! Gemeinsam machen wir ARC Raiders zu einem fairen und unterhaltsamen Erlebnis für alle.“

Wie bei jedem Spiel wird es auch in ARC Raiders Cheater geben, doch der Entwickler sorgt dafür, dass Betroffene ihre Gegenstände zurückbekommen, was den Ärger mildern sollte.