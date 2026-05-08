ARC Raiders: Embark Studios enthüllt Anti-Cheat-Strategie

Embark Studios hat neue Details zum Anti-Cheat-System von ARC Raiders veröffentlicht und beschreibt dabei einen studioweiten Ansatz, der Fair Play in allen Spielen sicherstellen soll. Im Mittelpunkt steht eine Kombination aus Kernel-Level-Schutz, Machine-Learning-Analysen und zusätzlichen, nicht öffentlich spezifizierten Sicherheitsmechanismen.

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die Integration von Easy Anti-Cheat auf Kernel-Ebene. Laut Embark ist dieser Zugriff notwendig, da viele kommerzielle Cheat-Tools ebenfalls auf dieser Ebene arbeiten. Ohne diese Tiefe wäre es schwierig, die relevantesten Manipulationen zu erkennen. Parallel wird aktuell eine neue Kernel-Lösung getestet, die die Erkennung und Genauigkeit weiter verbessern soll.

Ergänzt wird das System durch Machine-Learning-Modelle, die auf Basis von Spieltelemetrie trainiert werden. Besonders die Analyse von Eingabedaten spielt dabei eine wichtige Rolle. Embark arbeitet in diesem Bereich auch mit dem Unternehmen Anybrain zusammen, um die Erkennungsmethoden kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung zwischen legitimer Nutzung und Missbrauch von Accessibility-Hardware. Da solche Geräte für einige Spieler notwendig sind, analysieren die Systeme sogenannte Intent-Signale, um zwischen Barrierefreiheitsnutzung und Cheat-Versuchen zu unterscheiden. Dabei werden sowohl bekannte offizielle Geräte als auch weniger verbreitete Hardware berücksichtigt.

Auch der Umgang mit Ban-Einsprüchen wurde erläutert. Jede Anfrage wird laut Embark manuell von Teammitgliedern geprüft. Der Prozess ist nicht automatisiert und wird kontinuierlich angepasst, um faire Entscheidungen zu gewährleisten. Trotz standardisierter Antworten werden die Fälle individuell untersucht, um sowohl Spielintegrität als auch Systemverbesserungen sicherzustellen.

Embark kündigt an, das Anti-Cheat-System weiterhin aktiv auszubauen und künftig weitere Updates zu diesem Bereich zu veröffentlichen.