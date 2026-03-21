ARC Raiders: Enthüllt riesige neue Map – größtes Gebiet bisher

Ein Blick auf die Zukunft von ARC Raiders sorgt aktuell für Aufsehen: Neue Bilder gewähren erste Eindrücke der kommenden Map, die im nächsten Monat mit dem Riven Tides Update veröffentlicht werden soll. Dabei deutet alles darauf hin, dass es sich um das bislang größte Gebiet im Spiel handeln könnte.

Die gezeigten Szenen lassen erkennen, dass die Entwickler den Fokus erneut auf weitläufige Areale und abwechslungsreiche Umgebungen legen. Schon jetzt gilt ARC Raiders als Titel mit starkem Weltendesign, doch mit der neuen Karte scheint dieser Ansatz nochmals deutlich erweitert zu werden. Größere Flächen könnten nicht nur mehr Erkundung ermöglichen, sondern auch das Zusammenspiel von Kämpfen, Ressourcenmanagement und taktischen Entscheidungen verändern.

Offizielle Details zur Größe oder konkreten Gameplay-Änderungen stehen zwar noch aus, doch die ersten Eindrücke deuten auf ein ambitioniertes Update hin. Mit dem Riven Tides Update wird ARC Raiders somit nicht nur inhaltlich erweitert, sondern könnte auch spielerisch neue Maßstäbe setzen.

Die kommenden Wochen dürften zeigen, welche Überraschungen die neue Map tatsächlich bereithält. Schon jetzt ist jedoch klar: ARC Raiders steht vor einem der größten Updates seiner bisherigen Entwicklung.

New images of the NEW Arc Raiders map coming next month in the Riven Tides update. It may just be the biggest map yet 👀 pic.twitter.com/ua8jltSFpb — ARC Raiders Informer (@ArcRaidersInfo) March 20, 2026