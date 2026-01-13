ARC Raiders: Entwickler feiern Meilenstein mit Gratis‑Tool das es nur heute gibt

Der Spieleransturm im Rostgürtel von ARC Raiders wird mit einem nur heute erhältlichen Geschenk gefeiert.

ARC Raiders legte zuletzt einen gewaltigen Sprung hin und erreichte die Marke von 12 Millionen Spielern.

Zur Feier des Erfolgs verschenkt das Team ein neues Raider‑Tool: die Gilded Pickaxe. Ursprünglich war das Geschenk für den Meilenstein von 10 Millionen Spielern gedacht, doch die Community hat diese Zahl über die Feiertage mühelos übertroffen.

Aufmerksame Spieler entdecken auf dem Griff eine kleine Anspielung auf die ursprünglich geplante Marke, die nun von der Realität überholt wurde.

Jeder, der ARC Raiders mindestens einmal gestartet hat, erhält die Gilded Pickaxe automatisch in sein In‑Game‑Postfach. Die Verteilung läuft seit 11:00 Uhr. Wer bisher noch nicht eingestiegen ist, sollte bis spätestens 23:59 Uhr desselben Tages einloggen, um das Tool zu sichern.

ARC Raiders zeigt damit erneut, wie lebendig die Community im Rostgürtle geworden ist – und wie schnell das Spiel seine eigenen Erwartungen übertrifft