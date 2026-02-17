ARC Raiders: Entwickler kündigen Maßnahmen nach Exploit‑Missbrauch an

Nach massiven Exploit‑Vorfällen in ARC Raiders schließt das Team seine Untersuchung ab und kündigt Warnungen, Coin‑Entzug und Sperren an.

Das Team hinter ARC Raiders hat seine Untersuchung zu den jüngsten Exploit‑Vorfällen abgeschlossen und kündigt nun konkrete Maßnahmen an.

In einem ausführlichen Statement erklären die Entwickler, dass die Probleme auf ein eigenes Design‑Versäumnis zurückzuführen seien – die Art und Weise, wie die Exploits genutzt wurden, habe jedoch spürbare Auswirkungen auf die Spielökonomie und das Spielerlebnis gehabt.

In den kommenden Tagen will das Studio durchsetzbare Maßnahmen gegen Accounts ergreifen, bei denen der Missbrauch eindeutig nachgewiesen werden kann. Die Bandbreite reicht von Warnungen über Entzug unrechtmäßig erworbener Coins bis hin zu temporären Sperren für besonders schwere Fälle.

Die Entwickler betonen, dass der Prozess bewusst Zeit in Anspruch genommen hat. Man habe nicht vorschnell handeln wollen, sondern mit „Fairness und Genauigkeit“ vorgehen müssen. Dazu gehörte unter anderem:

das Abgleichen von Spielerberichten mit internen Daten

die genaue Bestimmung von Umfang und Auswirkungen der Exploits

die Unterscheidung zwischen unbeabsichtigtem Verhalten und wiederholtem Missbrauch

die Bewertung des Schadens für Wirtschaft und Wettbewerb

Da es sich um den ersten Vorfall dieser Größenordnung in ARC Raiders handelt, wollte das Team sicherstellen, dass die Reaktion „konsistent mit unseren Werten“ ausfällt.

Für die Zukunft kündigen die Entwickler verbesserte Erkennungs‑ und Tracking‑Tools, interne Prüfmechanismen und zusätzliche Schutzmaßnahmen an, um ähnliche Vorfälle frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Man werde weiterhin aktiv überwachen, auf bestätigte Exploits reagieren und Spieler dazu ermutigen, Probleme über die offiziellen Kanäle zu melden.

Zum Abschluss bedankt sich das Team bei allen, die fair gespielt und die Vorfälle gemeldet haben. Ziel sei es, die Integrität des Spiels zu schützen und eine faire Grundlage für alle Raiders zu gewährleisten.