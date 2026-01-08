ARC Raiders: Entwickler reagieren auf massive Cheater‑Beschwerden

ARC Raiders steht im Mittelpunkt einer wachsenden Diskussion, nachdem mehrere große Streamer öffentlich Maßnahmen gegen Cheater gefordert haben. Die Debatte rund um ARC Raiders wurde durch Berichte über weit verbreitete Manipulationen ausgelöst, die das Spielerlebnis beeinträchtigen und die Community zunehmend beschäftigen.

Während eines Streams am 5. Januar sprach Shroud über die aktuelle Situation und kritisierte den Zustand des Spiels deutlich. Er verwies darauf, dass das Team über die Feiertage im Urlaub war, stellte jedoch klar, dass ohne spürbare Verbesserungen in den kommenden Wochen die Motivation zum Weiterspielen sinken würde. Seine Aussagen betonten die Belastung durch die anhaltenden Probleme und die Erwartung schneller Reaktionen.

"whats the point of f*ckin playing?" shroud on the state of cheaters in ARC Raiders… pic.twitter.com/8uzpMiTLkB — Shroud Updates (@ShroudUpdate) January 6, 2026

Ninja schloss sich der Kritik an und richtete auf X eine direkte Nachfrage an die Entwickler, nachdem bereits weitere Stimmen wie HutchMF ähnliche Bedenken geäußert hatten.

Die wachsende Zahl an Beschwerden führte schließlich zu einer Antwort aus dem Entwicklerteam. Community‑Manager Birdie erklärte auf Discord, dass das Studio nach der Urlaubspause wieder aktiv an den bekannten Problemen arbeite und entsprechende Patches vorbereitet. Genannt wurden unter anderem Fehler rund um Trigger‑Nades, Stitcher und Kettle, die bereits untersucht werden.

I know alot of people are disappointed, even angry that we didnt get an update for ARC Raiders today.

But we just have to wait a little longer. Give the team a little time to give us a good update! Community Manager CM Birdie posted this.

The patches are coming – soon! pic.twitter.com/DHM7ufGuvK — Lance (@LancesEmporium) January 7, 2026

Mit dieser Stellungnahme signalisiert ARC Raiders, dass die gemeldeten Cheater‑Probleme und Gameplay‑Fehler im Fokus stehen und zeitnah adressiert werden sollen.