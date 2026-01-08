ARC Raiders: Entwickler reagieren auf massive Cheater‑Beschwerden

Image: Embark Studios

Streamer fordern Konsequenzen: ARC Raiders Devs melden sich zu Wort.

ARC Raiders steht im Mittelpunkt einer wachsenden Diskussion, nachdem mehrere große Streamer öffentlich Maßnahmen gegen Cheater gefordert haben. Die Debatte rund um ARC Raiders wurde durch Berichte über weit verbreitete Manipulationen ausgelöst, die das Spielerlebnis beeinträchtigen und die Community zunehmend beschäftigen.

Während eines Streams am 5. Januar sprach Shroud über die aktuelle Situation und kritisierte den Zustand des Spiels deutlich. Er verwies darauf, dass das Team über die Feiertage im Urlaub war, stellte jedoch klar, dass ohne spürbare Verbesserungen in den kommenden Wochen die Motivation zum Weiterspielen sinken würde. Seine Aussagen betonten die Belastung durch die anhaltenden Probleme und die Erwartung schneller Reaktionen.

Ninja schloss sich der Kritik an und richtete auf X eine direkte Nachfrage an die Entwickler, nachdem bereits weitere Stimmen wie HutchMF ähnliche Bedenken geäußert hatten.

Die wachsende Zahl an Beschwerden führte schließlich zu einer Antwort aus dem Entwicklerteam. Community‑Manager Birdie erklärte auf Discord, dass das Studio nach der Urlaubspause wieder aktiv an den bekannten Problemen arbeite und entsprechende Patches vorbereitet. Genannt wurden unter anderem Fehler rund um Trigger‑Nades, Stitcher und Kettle, die bereits untersucht werden.

Mit dieser Stellungnahme signalisiert ARC Raiders, dass die gemeldeten Cheater‑Probleme und Gameplay‑Fehler im Fokus stehen und zeitnah adressiert werden sollen.

