ARC Raiders: Entwickler spricht offen über frustrierendes Late‑Spawn‑System

Wie Embark Studios das umstrittene Late‑Spawn‑System von ARC Raiders erklärt und warum Designchef Virgil Watkins trotz Spielerfrust an der Mechanik festhält.

Embark Studios sprach über das Late‑Spawn‑System des Extraction-Shooters ARC Raiders, das Spieler regelmäßig mitten in laufende Raids wirft.

Oft bleiben dabei nur noch 17 bis 25 Minuten übrig, was laut Designchef Virgil Watkins zwar einen wichtigen Zweck erfüllt, aber gleichzeitig für deutlichen Frust sorgt, wenn geplante Ziele nicht mehr erreichbar sind.

Watkins beschreibt, dass das Team dieses Thema intensiv diskutiert. Er verweist auf den Unterschied zwischen Datenlage und Spielergefühl. Viele Spieler steigen aus, sobald sie merken, dass ihre geplante Aktivität zeitlich nicht mehr machbar ist.

Eine solche Reaktion sei nachvollziehbar, aber nicht der ganze Blick auf die Mechanik.

Laut Watkins profitieren spät eingestiegene Spieler wirtschaftlich sogar stärker als erwartet. In frischen Sessions werde es nach einiger Zeit ruhiger, wodurch Late‑Joiner häufiger auf Überreste früherer Kämpfe stoßen oder größere Drohnen und wertvolle Bereiche leichter erreichen können.

Diese Beobachtung habe intern für Überraschung gesorgt und zeige, dass die Wahrnehmung der Mechanik nicht immer mit den tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmt.

Embark Studios analysiert das System weiter und prüft, wie sich die Balance zwischen Spielkomfort und Designabsicht künftig verbessern lässt.