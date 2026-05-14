ARC Raiders: Entwickler stellen Updates auf zwei große Releases pro Jahr um

ARC Raiders richtet seine Update-Strategie neu aus und fokussiert sich auf größere Inhalte.

Eine grundlegende Änderung der Update-Strategie bei ARC Raiders soll die langfristige Entwicklung des Spiels stärken, da die Entwickler künftig auf zwei große Updates pro Jahr setzen. Ziel ist es, deutlich umfangreichere und spürbarere Inhalte zu liefern.

Ursprünglich war ein monatlicher Update-Rhythmus geplant, um das Spiel kontinuierlich frisch zu halten. Laut Entwicklerstudio Embark Studios habe sich jedoch gezeigt, dass dieser Ansatz die Tiefe und Wirkung neuer Inhalte begrenzt und nicht mit den langfristigen Ambitionen vereinbar ist.

Künftig sollen größere Updates erscheinen, die das Spielerlebnis stärker verändern und zentrale Systeme weiterentwickeln. Parallel dazu bleibt der Live-Service bestehen, inklusive regelmäßiger Balance-Anpassungen, Events und Bugfixes.

Das nächste große Update mit dem Titel „Frozen Trail“ ist für Oktober angekündigt und soll das bislang umfangreichste Update darstellen. Geplant sind unter anderem eine neue, größere Karte im Rust Belt, zusätzliche Gegner mit neuen Verhaltensweisen sowie erweiterte Progressionssysteme.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Weiterentwicklung zentraler Spielmechaniken. Dazu zählen Anpassungen an Fortschrittssystemen, Wirtschaft, Fairness und Anti-Cheat-Maßnahmen, die als Grundlage für das langfristige Spielerlebnis gelten.

Bereits kurzfristig wird zudem ein neuer Händler eingeführt, der sich insbesondere an Endgame-Spieler richtet. Dieser ermöglicht es, wertvolle Gegenstände gegen exklusive Belohnungen, zusätzliche Lagerkapazität und neue Funktionen wie ein Expedition-Vault einzutauschen.

Die Umstellung auf größere Update-Zyklen soll es dem Team ermöglichen, stärker an grundlegenden Systemen zu arbeiten und das Spiel nachhaltiger weiterzuentwickeln. Dabei steht vor allem die Motivation der Spieler im Mittelpunkt, langfristig in die Spielwelt zurückzukehren.