ARC Raiders: Entwickler wollte Veröffentlichung nahe GTA VI vermeiden

Dem Ende Oktober veröffentlichten PvPvE-Extraction-Shooter ARC Raiders gelang es, sich trotz starker Konkurrenz wie Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 auf dem Shooter-Markt zu behaupten.

Wie Embark Studios CEO Patrick Söderlund im Interview mit GamesBeat erklärt, habe man sich intern keine allzu großen Sorgen bezüglich der Shooter von Activision und Electronic Arts gemacht.

Vielmehr habe Grand Theft Auto VI eine große Rolle bei der Wahl des Veröffentlichungstermins gespielt. Ziel war es, einer nahe am Rockstar-Titel liegenden Veröffentlichung auf jeden Fall aus dem Weg zu gehen:

„Als wir darüber sprachen, ob wir das Spiel verschieben sollten, drehte sich der erste Dialog natürlich um GTA. Wir wollten nicht in ihrer Nähe sein. Ich glaube, niemand wollte ihnen zu nahe kommen. Wir haben darauf gewartet, dass sie ihren Veröffentlichungstermin bekannt geben, und als dieser feststand, hatten wir das Gefühl, dass wir einen Termin festlegen konnten. Wir hatten die ziemlich begründete Vermutung, dass Battlefield in diesem Zeitraum erscheinen würde, und wir wussten, dass Call of Duty ungefähr zu diesem Zeitpunkt erscheinen würde, weil das immer so ist.“

„Das war definitiv etwas, das wir absichtlich gemacht haben“, sagte er. „Als wir mehr von Battlefield 6 zu sehen bekamen, fanden wir, dass es gut aussah; von Call of Duty hatten wir noch nicht viel gesehen. Aber letztendlich hatten wir das Gefühl, dass das Spiel bereit für die Veröffentlichung war.“

„Wir haben lange, lange über [die Änderung des Veröffentlichungstermins] diskutiert und sind nach langem Hin und Her zu dem Schluss gekommen, dass wir ein sehr starkes Spiel haben“, so Söderlund weiter. „Wir waren auch davon überzeugt, dass wir einen Punkt erreichen könnten, an dem wir auf andere Weise wettbewerbsfähig sein würden. Wir waren natürlich nicht der Meinung, dass es sich in dieser Hinsicht um ein Battlefield handelte, aber das Spiel war einzigartig genug, um auf eigenen Beinen zu stehen.“

„Wir hatten das Gefühl, dass das Spiel etwas ganz anderes bot als die anderen Spiele, und wir hatten auch sehr gute KPIs aus unserem letzten technischen Test. Kurz vor der Veröffentlichung führten wir einen letzten Test des Spiels durch, den wir Server Slam nannten, und erhielten dadurch weitere Daten, die uns ein gutes Gefühl für die Veröffentlichung gaben.“