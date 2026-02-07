ARC Raiders: Erfolg verschafft Embark Studios Sicherheit

Das im Oktober letzten Jahres veröffentlichte ARC Raiders entpuppte sich für Entwickler Embark Studios als wahrere Glücksgriff. Trotz namhafter Konkurrenz gelang es dem Extraction-Shooter sich zu behaupten und bis heute weiter auf der Erfolgswelle zu surfen.

Darüber hinaus verschaffe der Erfolg dem Studio Sicherheit und langfristige Stabilität und ermögliche es zudem den Ausbau voranzutreiben und seine Mitarbeiter mit wettbewerbsfähigen Gehältern zu vergüten, erklärt CEO Patrick Söderlund gegenüber IGN:

„Wir können lange Zeit von den Einnahmen leben, die ARC Raiders generiert, und das gibt den Menschen, die dort arbeiten, finanzielle Sicherheit und Beschäftigungsstabilität. Wir vergrößern unser Studio, wir stellen neue Mitarbeiter ein, wir wollen mehr von ARC Raiders entwickeln, wir wollen mehr von THE FINALS entwickeln.“ „Für uns ist das natürlich eine große Erleichterung, wie für jeden Entwickler, und wir sind unglaublich glücklich darüber und dankbar für alle, die uns durch den Kauf des Spiels unterstützt haben. Das ist ein großartiges Gefühl. Natürlich hoffen wir, dass wir wettbewerbsfähige Gehälter und gute Boni für die Menschen zahlen können, die all diese harte Arbeit geleistet haben und es verdienen, angemessen versorgt zu werden.“