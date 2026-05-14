ARC Raiders: Erreicht 16 Millionen Verkäufe und setzt neue Maßstäbe beim Engagement

12 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

ARC Raiders wird zum größten Erfolg der Unternehmensgeschichte und überzeugt mit hoher Spielerbindung.

Mit über 16 Millionen verkauften Einheiten entwickelt sich ARC Raiders zum bislang erfolgreichsten Release in der Geschichte des Unternehmens und erreicht gleichzeitig außergewöhnlich hohe Engagement-Werte.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die starke Marktperformance des Titels. Seit der letzten Meldung im Februar sind demnach zwei Millionen Einheiten dazugekommen. Auf das ersten Quartal bezogen wurden zusätzliche 4,6 Millionen Einheiten verkauft.

Besonders auffällig ist die intensive Nutzung durch die Spielerschaft. Mehr als die Hälfte der aktiven Spieler hat über 100 Stunden im Spiel verbracht, was in Summe zu mehr als 1,5 Milliarden gespielten Stunden führt.

Auch auf der Award-Ebene konnte sich der Titel behaupten. Zuletzt wurde ARC Raiders bei den BAFTA Games Awards 2026 als „Best Multiplayer Game“ ausgezeichnet und erhielt damit eine weitere hochkarätige Ehrung.

Mit Blick auf die Zukunft steht im Oktober das bislang größte Update „Frozen Trail“ an. Dieses soll umfangreiche kostenlose Inhalte sowie zusätzliche Premium-Inhalte bieten und richtet sich sowohl an bestehende Spieler als auch an Rückkehrer und Neueinsteiger.

Darüber hinaus treibt das Unternehmen die internationale Expansion voran. Für den chinesischen Markt wurde bereits eine ISBN-Lizenz gesichert, während mehrere geschlossene Beta-Tests im Laufe des Jahres 2026 geplant sind.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Lord Hektor 386110 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.05.2026 - 16:43 Uhr

    Das ist schon ein unglaublicher Erfolg, der sich vor allem auch noch hält.

    0
  6. de Maja 341955 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.05.2026 - 16:56 Uhr

    Richtig starke Zahlen, davon träumt Bungie nur.
    Trotzdem müssen jetzt nicht noch mehr solcher Spiele erscheinen.

    0

Hinterlasse eine Antwort