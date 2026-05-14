ARC Raiders: Erreicht 16 Millionen Verkäufe und setzt neue Maßstäbe beim Engagement

ARC Raiders wird zum größten Erfolg der Unternehmensgeschichte und überzeugt mit hoher Spielerbindung.

Mit über 16 Millionen verkauften Einheiten entwickelt sich ARC Raiders zum bislang erfolgreichsten Release in der Geschichte des Unternehmens und erreicht gleichzeitig außergewöhnlich hohe Engagement-Werte.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die starke Marktperformance des Titels. Seit der letzten Meldung im Februar sind demnach zwei Millionen Einheiten dazugekommen. Auf das ersten Quartal bezogen wurden zusätzliche 4,6 Millionen Einheiten verkauft.

Besonders auffällig ist die intensive Nutzung durch die Spielerschaft. Mehr als die Hälfte der aktiven Spieler hat über 100 Stunden im Spiel verbracht, was in Summe zu mehr als 1,5 Milliarden gespielten Stunden führt.

Auch auf der Award-Ebene konnte sich der Titel behaupten. Zuletzt wurde ARC Raiders bei den BAFTA Games Awards 2026 als „Best Multiplayer Game“ ausgezeichnet und erhielt damit eine weitere hochkarätige Ehrung.

Mit Blick auf die Zukunft steht im Oktober das bislang größte Update „Frozen Trail“ an. Dieses soll umfangreiche kostenlose Inhalte sowie zusätzliche Premium-Inhalte bieten und richtet sich sowohl an bestehende Spieler als auch an Rückkehrer und Neueinsteiger.

Darüber hinaus treibt das Unternehmen die internationale Expansion voran. Für den chinesischen Markt wurde bereits eine ISBN-Lizenz gesichert, während mehrere geschlossene Beta-Tests im Laufe des Jahres 2026 geplant sind.