ARC Raiders: Erreicht 16 Millionen Verkäufe und setzt neue Maßstäbe beim Engagement

Mit über 16 Millionen verkauften Einheiten entwickelt sich ARC Raiders zum bislang erfolgreichsten Release in der Geschichte des Unternehmens und erreicht gleichzeitig außergewöhnlich hohe Engagement-Werte.
Die aktuellen Zahlen unterstreichen die starke Marktperformance des Titels. Seit der letzten Meldung im Februar sind demnach zwei Millionen Einheiten dazugekommen. Auf das ersten Quartal bezogen wurden zusätzliche 4,6 Millionen Einheiten verkauft.
Besonders auffällig ist die intensive Nutzung durch die Spielerschaft. Mehr als die Hälfte der aktiven Spieler hat über 100 Stunden im Spiel verbracht, was in Summe zu mehr als 1,5 Milliarden gespielten Stunden führt.
Auch auf der Award-Ebene konnte sich der Titel behaupten. Zuletzt wurde ARC Raiders bei den BAFTA Games Awards 2026 als „Best Multiplayer Game“ ausgezeichnet und erhielt damit eine weitere hochkarätige Ehrung.
Mit Blick auf die Zukunft steht im Oktober das bislang größte Update „Frozen Trail“ an. Dieses soll umfangreiche kostenlose Inhalte sowie zusätzliche Premium-Inhalte bieten und richtet sich sowohl an bestehende Spieler als auch an Rückkehrer und Neueinsteiger.
Darüber hinaus treibt das Unternehmen die internationale Expansion voran. Für den chinesischen Markt wurde bereits eine ISBN-Lizenz gesichert, während mehrere geschlossene Beta-Tests im Laufe des Jahres 2026 geplant sind.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahnsinns Zahlen Glückwunsch
Das ist schon ein unglaublicher Erfolg, der sich vor allem auch noch hält.
Richtig starke Zahlen in einem umkämpften und auch übersättigten Markt
Beeindruckender Erfolg, Glückwunsch.
Schafft Marathon bestimmt auch nach Season 2.
Richtig starke Zahlen, davon träumt Bungie nur.
Trotzdem müssen jetzt nicht noch mehr solcher Spiele erscheinen.
Glückwunsch
Glückwunsch zu den Verkaufszahlen. 👌🏻
Das Team-Marathon 🫤
Dito, ist für mich mittlerweile auch ein riesen Kaufargument.
This comment is currently unavailable