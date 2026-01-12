ARC Raiders: Erste 30‑Tage‑Sperren an Cheater verteilt

Image: Embark Studios

Der Entwickler von Arc Raiders verschärft seine Maßnahmen gegen Cheater und verteilt jetzt erste 30‑Tage‑Sperren.

Im Sci‑Fi‑Shooter Arc Raiders hat das Entwicklerteam offiziell damit begonnen, härter gegen Cheater vorzugehen. Spieler berichten, dass die ersten 30‑Tage‑Bans bereits ausgesprochen wurden und auffällige Accounts vorübergehend komplett aus dem Spiel ausgeschlossen sind.

Die neue Linie markiert einen deutlichen Schritt hin zu strengeren Anti‑Cheat‑Kontrollen, die man zuvor angekündigt hatte.

Laut Community‑Meldungen sollen Wiederholungstäter künftig sogar mit Hardware‑Bans rechnen müssen. Diese Maßnahme würde verhindern, dass gesperrte Nutzer einfach mit neuen Accounts zurückkehren

  7. Terendir 152260 XP God-at-Arms Bronze | 12.01.2026 - 16:51 Uhr

    Sehr lasch. Wer betrügt, darf nimmer mitmachen. Aus die Maus. Ist beim Sport, im Kasino, usw. auch so

      • Terendir 152260 XP God-at-Arms Bronze | 12.01.2026 - 16:58 Uhr
        Als Spieler hat man auch kein Verständnis dafür, wenn man aus 900m Entfernung einen Kopfschuss mit einer Pistole durch eine Wand bekommt 😀

