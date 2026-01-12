ARC Raiders: Erste 30‑Tage‑Sperren an Cheater verteilt

Im Sci‑Fi‑Shooter Arc Raiders hat das Entwicklerteam offiziell damit begonnen, härter gegen Cheater vorzugehen. Spieler berichten, dass die ersten 30‑Tage‑Bans bereits ausgesprochen wurden und auffällige Accounts vorübergehend komplett aus dem Spiel ausgeschlossen sind.
Die neue Linie markiert einen deutlichen Schritt hin zu strengeren Anti‑Cheat‑Kontrollen, die man zuvor angekündigt hatte.
Laut Community‑Meldungen sollen Wiederholungstäter künftig sogar mit Hardware‑Bans rechnen müssen. Diese Maßnahme würde verhindern, dass gesperrte Nutzer einfach mit neuen Accounts zurückkehren
Ohja Hardware Bans, da wäre ich dafür
Permabann wäre angebrachter.
Permabann wäre die richtige Antwort und keine Verwarnung!
Absolut richtig!
Hardwarebann ist schonmal nicht schlecht.
Ein guter Anfang is et schon mal 😅✌🏻
30 Tage ist zu wenig in meinen Augen.
Sehr lasch. Wer betrügt, darf nimmer mitmachen. Aus die Maus. Ist beim Sport, im Kasino, usw. auch so
Seh ik och so, am besten permabann mit Hardware verknüpft 😅✌🏻
Als Spieler hat man auch kein Verständnis dafür, wenn man aus 900m Entfernung einen Kopfschuss mit einer Pistole durch eine Wand bekommt 😀
So muss das sein! 🙂