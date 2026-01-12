ARC Raiders: Ersten Expedition‑Wipe führten 1 Million Spieler aus

Über eine Million Spieler wagten den freiwilligen Neustart in ARC Raiders und setzten ihren Charakter zurück.

Arc Raiders hat nicht nur einen beeindruckenden Start hingelegt, sondern hält seine Spielerzahlen auch langfristig stabil. Ein Grund dafür liegt in der Mischung aus zugänglichen Systemen für Gelegenheitsspieler und anspruchsvollen Herausforderungen für High‑Skill‑Raider.

Besonders die optionalen Wipes, bekannt als Expedition Projects, bieten den engagiertesten Spielern einen kompletten Neustart mit zusätzlichen Boni. Das erste dieser Events fand im vergangenen Monat statt.

Design Director Virgil Watkins erklärt, dass Wipes in Extraction‑Shootern traditionell ein Hindernis für neue Spieler darstellen. Arc Raiders entschied sich deshalb für ein optionales, zielbasiertes System.

Wer wipen wollte, musste Items sammeln oder craften und sie dem Expedition Project spenden, Seite für Seite, bis die finale Aufgabe erreicht war. Dort ging es darum, möglichst viel Stash‑Value zu generieren, um maximale Skill‑Punkte für den achtwöchigen Zyklus zu erhalten.

Watkins räumt im Interview ein, dass Informationen zu diesem Wert etwas spät und unklar kommuniziert wurden.

Die finale Hürde lag bei fünf Millionen Credits – ein bewusst hoch angesetztes Ziel, das nur ein Teil der Spieler erreichen sollte. Viele interpretierten es jedoch als Pflicht, was zu Diskussionen führte. Dennoch schlossen laut Watkins über eine Million Spieler die Expedition ab, und rund 35 bis 40 Prozent von ihnen erreichten die volle Punktzahl. Das Team zeigt sich zufrieden, sieht aber Verbesserungsbedarf.

Watkins betont, dass das reine Sammeln von Geld nicht die spannendste Aufgabe sei und sogar dazu führen könne, dass Spieler ihr Gear weniger nutzen – genau das, worauf sie sich am Ende eines Zyklus eigentlich freuen. Entsprechend arbeitet Embark an Anpassungen, um den Prozess abwechslungsreicher zu gestalten.

Aktuell untersucht das Studio, wie Spieler mit langsameren Fortschritten an die Expedition herangehen und wie sich mehr Vielfalt und Motivation einbauen lassen, ohne jemanden zurückzulassen.

Gleichzeitig analysiert das Team detailliert, wie die Wipe‑Teilnehmer auf ihre Belohnungen reagieren. Watkins beschreibt, dass die Datentiefe enorm sei – bis hin zu jedem einzelnen Stück Gummi, das gespendet wurde.

Arc Raiders zeigt damit, wie flexibel das System der Expedition Projects weiterentwickelt werden kann, um sowohl Einsteiger als auch Veteranen langfristig zu binden.

Habt ihr gewiped?