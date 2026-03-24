ARC Raiders: Exploit geschlossen und neue Ausrüstung hinzugefügt

Spieler können ab sofort Patch 1.21.0 auf allen Plattformen herunterladen, indem sie ihr Spiel neu starten. Das Update bringt mehrere Verbesserungen und neue Inhalte, darunter ein neues Raider Tool und ein neues Rucksack-Set.
Darüber hinaus wurden wichtige Fehler behoben. So trat unter DirectX 11 gelegentlich ein Spielabsturz auf, der nun behoben ist. Spieler bleiben nicht mehr im Harvester oder zwischen zerstörten ARC-Teilen stecken, und ARC wird nicht länger innerhalb von Geometrieobjekten gespawnt.
Außerdem wurde ein Exploit geschlossen, der es Spielern erlaubte, Wände zu durchqueren, während sie eine Fuel Cell oder Field Crate aufhoben.
Die Entwickler bereiten derzeit das Flashpoint-Update für nächste Woche vor, das größere Inhalte und neue Features für ARC Raiders bringen wird. Wöchentliche Patches wie 1.21.0 konzentrieren sich primär auf kleinere Qualitätsverbesserungen und Anpassungen im Shop. Größere, inhaltlich umfangreiche Updates sind aktuell für das Ende jedes Monats geplant.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fand die Idee gut, dass Cheater innerhalb des Spiels verbrannt werden als Strafe, aber ist ja nur ein Exploit.
Wird Gerade heruntergeladen
Viel Spaß damit, einfach ein geiles Game und man erlebt jedes beim zocken lustige und tolle Begegnungen
Ja ach so ich weiß.
Ich meinte nur den neuesten Patch .
Trotzdem danke
Achso, mein Fehler🤣
Alles gut. 😄👍🏼
Brauche erstmal ne Pause schau in ein paar Wochen wieder rein