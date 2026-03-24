ARC Raiders: Exploit geschlossen und neue Ausrüstung hinzugefügt

Spieler können ab sofort Patch 1.21.0 auf allen Plattformen herunterladen, indem sie ihr Spiel neu starten. Das Update bringt mehrere Verbesserungen und neue Inhalte, darunter ein neues Raider Tool und ein neues Rucksack-Set.

Darüber hinaus wurden wichtige Fehler behoben. So trat unter DirectX 11 gelegentlich ein Spielabsturz auf, der nun behoben ist. Spieler bleiben nicht mehr im Harvester oder zwischen zerstörten ARC-Teilen stecken, und ARC wird nicht länger innerhalb von Geometrieobjekten gespawnt.

Außerdem wurde ein Exploit geschlossen, der es Spielern erlaubte, Wände zu durchqueren, während sie eine Fuel Cell oder Field Crate aufhoben.

Die Entwickler bereiten derzeit das Flashpoint-Update für nächste Woche vor, das größere Inhalte und neue Features für ARC Raiders bringen wird. Wöchentliche Patches wie 1.21.0 konzentrieren sich primär auf kleinere Qualitätsverbesserungen und Anpassungen im Shop. Größere, inhaltlich umfangreiche Updates sind aktuell für das Ende jedes Monats geplant.