ARC Raiders: Extraction-Shooter wird zum Steam-Hit mit über 260.000 gleichzeitigen Spielern

Arc Raiders erreicht mehr als 260.000 gleichzeitige Spieler auf Steam und etabliert sich als einer der erfolgreichsten Extraction Shooter auf der Plattform!

ARC Raiders feiert einen beeindruckenden Erfolg auf Steam und zählt bereits zu den größten Extraction Shootern, die jemals auf der Plattform erschienen sind.

Mit einem Spitzenwert von über 260.000 gleichzeitigen Spielern hat sich der Titel innerhalb kürzester Zeit an die Spitze des Genres gesetzt und zeigt das wachsende Interesse an intensiven, teamorientierten Survival-Erfahrungen.

ARC Raiders kombiniert taktisches Gameplay mit dynamischer Action und bietet euch ein atmosphärisches Science-Fiction-Setting, das sowohl Solo-Spieler als auch Gruppen fesselt.

Das Spiel überzeugt durch seine Mischung aus taktischer Planung, Ressourcenmanagement und explosiven Gefechten gegen KI-Gegner und andere Spieler.

In ARC Raiders kämpft ihr in einer offenen Welt um wertvolle Ressourcen, während ihr euch ständig zwischen Risiko und Belohnung entscheiden müsst. Der stetige Nervenkitzel, das Überleben zu sichern und gleichzeitig reiche Beute zu bergen, hat das Spiel schnell zu einem Publikumsliebling gemacht.

Die starke Performance von ARC Raiders auf Steam unterstreicht das steigende Interesse an Extraction Shootern als Subgenre. Die Kombination aus packendem Gameplay, stimmungsvoller Welt und hohem Wiederspielwert hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Entwickler Embark Studios zeigt damit, dass das Konzept von Arc Raiders nicht nur technisch überzeugt, sondern auch spielerisch einen Nerv trifft. Das Studio hat derweil zwei weitere Spiele in der Mache.