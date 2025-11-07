ARC Raiders: Fans sauer über 40-Dollar Copy & Paste Items

Das kürzlich veröffentlichte PvPvE-Actionspiel ARC Raiders sorgt aktuell für Unmut in der Community. Obwohl der Titel zum Preis von rund 40 Dollar erhältlich ist, werfen zahlreiche Spieler dem Entwicklerstudio Embark Studios vor, überteuerte und wenig kreative Premium-Kosmetika anzubieten.

Besonders die hohen Preise der Skins, die in einigen Fällen bis zu 24 Dollar betragen, haben eine Welle an Kritik ausgelöst.

Auf Reddit äußern sich viele Spieler frustriert darüber, dass einige kostenpflichtige Outfits nahezu identisch mit kostenlosen Varianten im Spiel seien.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht das sogenannte Leviathan-Set, das für 16 Dollar angeboten wird. Nutzer stellten fest, dass große Teile dieses Outfits starke Ähnlichkeiten mit dem bereits verfügbaren Renegade-Moon-Set aufweisen.

Dies führte zu Vorwürfen, die Entwickler würden Inhalte lediglich kopieren und zu hohen Preisen erneut verkaufen.

Einige Community-Mitglieder kritisieren zudem die Haltung mancher Spieler, die die Preispolitik mit dem Argument verteidigen, man könne die Skins ja einfach nicht kaufen. Viele Fans empfinden diese Einstellung jedoch als problematisch, da sie den hohen Preis von ARC Raiders selbst und die zusätzlichen Mikrotransaktionen in einem kostenpflichtigen Spiel als unangemessen betrachten.

Trotz des Erfolgs und der soliden Spielerzahlen steht ARC Raiders somit im Kreuzfeuer der Kritik. Die Diskussion um faire Monetarisierung und den Wert von kosmetischen Inhalten dürfte für Embark Studios zu einem wichtigen Thema in den kommenden Wochen werden.