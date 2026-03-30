ARC Raiders: Flashpoint-Update bringt neue Waffen, Gegner und große Map-Änderungen

Mit dem Flashpoint Update erhält ARC Raiders ein umfangreiches Inhalts- und Gameplay-Upgrade. Das Update startet am 31. März und bringt eine Vielzahl neuer Systeme, Gegner und Aktivitäten in die Spielwelt.

Im Zentrum stehen neue ARC-Bedrohungen. Neben bekannten Gegnern tauchen nun zusätzliche Einheiten auf, darunter der neue Fluggegner „Vaporizer“, der mit zerstörerischen Laserangriffen und unberechenbaren Angriffsmustern aufwartet.

Gleichzeitig breiten sich sogenannte Shredders weiter über mehrere Karten aus und sorgen für zusätzliche Gefahren in bekannten Gebieten.

Ein neues zentrales Element ist die ARC-Operation „Close Scrutiny“. Dabei handelt es sich um ein Map-Event mit besonderen Bedingungen: Weniger Loot auf der Karte, dafür aber potenziell wertvolle Belohnungen innerhalb eines neuen ARC-Ziels namens „Assessor“. Spieler müssen hier mit stärkerer Ausrüstung antreten und sich auf intensivere Gefechte einstellen.

Auch das Waffenarsenal wird erweitert. Neue Blueprints ermöglichen den Zugriff auf Ausrüstung wie die SMG „Canto“, die im Nahkampf gegen ARC-Gegner ausgelegt ist, sowie die Energie-Schrotflinte „Dolabra“, die gezielt Panzerung durchbrechen kann. Ergänzt wird das Ganze durch neue Gadgets wie den „Surge Coil“, ein platzierbares Gerät, das Gegner im Umfeld elektrisch angreift.

Neben Kampf- und Loot-Elementen wird auch die Progression ausgebaut. Ein neues Projekt rund um eine Hochleistungsantenne soll zusätzliche Ressourcen und Aufgaben in die Spielwelt bringen.

Gleichzeitig erhält die Begleitmechanik mit dem Charakter „Scrappy“ ein Upgrade, wodurch Spieler durch gezieltes Füttern bessere Beute erhalten können.

Auch das Crafting-System wurde überarbeitet, um Abläufe zu vereinfachen. Spieler können fehlende Materialien nun direkt im Crafting-Menü ergänzen und schneller auf benötigte Ressourcen zugreifen, ohne zwischen Menüs wechseln zu müssen.

Das Set enthält vier einzigartige Farbvarianten: den Diver-Rucksack (weiß), einen neuen Scrappy-Helm, das Thruster-Hammer-Raider-Werkzeug und als Krönung 2400 Raider-Token.

Zusätzlich bringt das Update kosmetische Inhalte sowie neue Bundles ins Spiel, darunter das „Wasp Hunter Set“ und weitere Outfits, die im Laufe des Aprils veröffentlicht werden.

Mit dem Flashpoint Update entwickelt sich ARC Raiders weiter in Richtung eines dynamischen Live-Services, der sowohl neue Herausforderungen als auch Quality-of-Life-Verbesserungen in den Mittelpunkt stellt.

Hier gibt es den Trailer zum Update: