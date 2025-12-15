ARC Raiders: Flickering Flames bringt tödliche Kältewelle

In ARC Raiders wird morgen das Cold Snap-Update ausgerollt, es bringt mit Flickering Flames ein neues Event und eine tödliche Kältewelle.

Unter der Erde trotzen die Menschen von Speranza den widrigen Umständen: Trotz Nahrungsmangel und Stromausfällen halten sie zusammen, entzünden Kerzen, erzählen Geschichten und feiern ihre Widerstandskraft.

Mit dem Beginn des Festivals Flickering Flames rückt die Gemeinschaft enger zusammen, um das Wenige, das sie haben, zu teilen und wertzuschätzen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht der Candleberry-Strauch, ein vielseitiges Gewächs, das in den Wintermonaten unverzichtbar ist. Aus seinen Beeren lässt sich ein lang brennendes Wachs gewinnen, sein Saft erfrischt, die Wurzeln liefern einen heilenden Tee gegen hartnäckige Erkältungen.

Darüber hinaus bereichern Candleberries die Küche mit kräftigen Eintöpfen und wärmenden Suppen, dienen als Grundlage für Parfum und Seife und werden zu Kränzen verarbeitet, die einen Hauch von Grün ins unterirdische Leben bringen.

Besonders gefragt sind sie für die festlichen Candleberry-Bankette, die Speranza in dieser Zeit dringend benötigt. Neben den Beeren sind Licht- und Wärmequellen entscheidend, um die Moral zu stärken und den Menschen die besten Chancen zu geben, den harten Winter bis zum Frühling zu überstehen.

Das Festival ist daher nicht nur ein Ausdruck von Hoffnung und Zusammenhalt, sondern auch ein Aufruf, gemeinsam Vorräte zu sammeln und die Gemeinschaft durch die dunkelste Zeit des Jahres zu tragen.

Mit den Spenden verdienen die Spieler von ARC Raiders Token, neue Gegenstände, seltene Gebrauchsgegenstände, Waffen, Kosmetika und mehr.

Natürlich wird es passend zum Event an der Oberfläche so richtig ungemütlich. Zwischen dem 16. Dezember und 13. Januar rollt eine Kältewelle an, die ernste Gefahren mit sich bringt.

Glatte Flächen machen jeden Schritt unsicher, die Sicht wird eingeschränkt und Erfrierungen drohen.

Während der Kältewelle zählt jede Minute: Wer sich nicht rechtzeitig ins Haus zurückzieht oder schnell neue Kräfte sammelt, riskiert, kampfunfähig zu werden.

Besonders im Rostgürtel kann ein festgesetzter Jäger im Freien den Winter nicht überleben – ein gnadenloses Todesurteil in der eisigen Kälte.

Neben dem Event wird es mit dem „Goalie Raider Deck“ auch ein zweites, kostenloses Deck im Spiel zum Freischalten geben.

So sieht es aus: