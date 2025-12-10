ARC Raiders: Frostiges Großevent angekündigt: Winter is Coming

Arc Raiders bereitet sich auf ein großes Ingame-Event vor, das am 16. Dezember 2025 startet und die Spieler in eine neue frostige Saison führt.

Mit Winter is Coming erweitert der Koop-Shooter sein Live-Service-Angebot um winterliche Aktivitäten, neue Herausforderungen und saisonale Inhalte.

Für alle Spieler, die auf taktische Gefechte, kooperative Action und Loot-basierte Progression setzen, bietet dieses Event zusätzliche Missionsarten, verändertes Gegnerverhalten und neue kosmetische Belohnungen, die speziell für das Winterthema entwickelt wurden.

Ihr erlebt die bekannte Sci-Fi-Welt von Arc Raiders in einer verschneiten Variante, die atmosphärische Wettereffekte, eingeschränkte Sichtverhältnisse und dynamische Gefechte gegen mechanische Feinde kombiniert.

Die Entwickler wollen damit frische Impulse für das Gameplay setzen und die Live-Service-Struktur des Spiels weiter ausbauen. Winter is Coming soll sowohl für neue Spieler als auch für erfahrene Veteranen zugänglich sein und verschiedene Spielstile unterstützen.

Neben saisonalen Events, erweiterten PvE-Missionen und neuen Ausrüstungsoptionen etabliert Arc Raiders sein Winterupdate als wichtigen Bestandteil des Content-Plans für die kommenden Monate.

Das Event soll die Aktivität der Community steigern und zusätzliche Motivation liefern, regelmäßig in die offene Sci-Fi-Welt zurückzukehren. Alle Inhalte stehen ab dem 16. Dezember 2025 plattformübergreifend zur Verfügung, einschließlich PC, PlayStation und Xbox Series X|S.