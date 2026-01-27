ARC Raiders: Headwinds Update liefert neue Modi, frische Ausrüstung und mehr

Zum heutigen Tag erhält Arc Raiders ein neues Inhaltsupdate, das unter dem Titel Headwinds mehrere Erweiterungen für das kooperative Survival Gameplay einführt.

Bereits beim Start fällt die überarbeitete Matchmaking Struktur auf, die Spielern nun erlaubt, gezielt zwischen Solo Einsätzen und Squad Aktivitäten zu wählen.

Diese zusätzliche Flexibilität soll den Einstieg in die Raids erleichtern und gleichzeitig erfahrenen Spielern mehr Kontrolle über ihre bevorzugte Spielweise geben.

Parallel dazu ergänzt das Update das Ausrüstungssystem um das neue Set The Sandwalker. Die Entwickler präsentieren damit eine weitere Option für Spieler, die ihre Builds verfeinern und neue taktische Ansätze ausprobieren möchten. Das Set reiht sich in die stetig wachsende Auswahl an Ausrüstung ein, die das Fortschrittssystem von Arc Raiders prägt.

Darüber hinaus führt das Team ein neues Projekt ein, das sich um die Präsentation der eigenen Erfolge dreht. Mit dem Arc Trophy Display erhalten Spieler eine zusätzliche Möglichkeit, ihre erreichten Meilensteine sichtbar zu machen und den eigenen Fortschritt innerhalb der Spielwelt zu dokumentieren.

Eine weitere Neuerung betrifft die Umgebungsbedingungen. Das Update aktiviert eine Sandstorm Variante der Karte, die das Sichtfeld verändert und das taktische Verhalten der Gegner beeinflusst. Diese dynamische Wetterlage sorgt für zusätzliche Spannung und verändert den Ablauf der Gefechte spürbar.

Abgerundet wird das Headwinds Update durch eine zusätzliche Matchmaking Option für Spieler ab Level 40, die den Zugang zu höherstufigen Herausforderungen strukturiert und die Progression im Endgame klarer definiert.

Mit diesen Erweiterungen setzt Arc Raiders seine kontinuierliche Update Reihe fort und liefert Spielern ab heute neue Inhalte, die das taktische Zusammenspiel und die Vielfalt der Ausrüstung weiter ausbauen.

Bis zur Veröffentlichung gibt es hier noch ein paar Highlights aus der Community im Video zu sehen: