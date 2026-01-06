ARC Raiders: Hollywood‑Wirbel: Mehrere Studios wollen das Sci‑Fi‑Universum verfilmen

Der Arc‑Raiders‑Chef bestätigt zahlreiche Film‑ und Serienangebote für das Franchise.

Der verantwortliche Studioleiter von Arc Raiders hat verraten, dass bereits mehrere Unternehmen Interesse an einer Film‑ oder Serienadaption bekundet haben.

Das Sci‑Fi‑Universum von Arc Raiders hat offenbar früh die Aufmerksamkeit großer Medienhäuser geweckt, die das Setting als potenzielle Vorlage für eine TV‑Produktion oder einen Kinofilm sehen. Trotz der Vielzahl an Anfragen betont das Team jedoch, dass aktuell niemand aktiv an einer Umsetzung arbeitet und Arc Raiders weiterhin ausschließlich als Spiel im Fokus steht.

Patrick Söderlund ergänzte, es wäre zwar spannend, Spreanaza in einem Film oder einer Serie auftreten zu lassen, doch müsse dies unbedingt auf die richtige Weise umgesetzt werden.

Die Aussagen unterstreichen, wie stark das Interesse an der Marke bereits vorangeschritten ist, obwohl Arc Raiders selbst noch im Aufbau seiner eigenen Identität steckt.