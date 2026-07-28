ARC Raiders: Holt euch diese Belohnungen noch vor dem 30. Juli

ARC Raiders und THE FINALS verbinden ihre Welten mit gegenseitigen Belohnungen, doch für die ersten Extras läuft die Zeit ab.

Für ARC Raiders können sich Spieler derzeit besondere Belohnungen über THE FINALS sichern. Allerdings läuft die Zeit: Die dafür notwendigen Contracts müssen bis zum 30. Juli 2026 um 15:00 Uhr CEST abgeschlossen werden.

Wer die Aufgaben rechtzeitig in THE FINALS erledigt, erhält in ARC Raiders das Azimuth-Outfit sowie den Archaeologist Backpack.

Nach Ablauf der Frist dreht Embark Studios das Prinzip um. Dann führt der Weg für weitere Belohnungen zurück in den Rust Belt von ARC Raiders.

Wer anschließend das Azimuth Bundle für THE FINALS freischalten möchte, muss sich in ARC Raiders ausrüsten, Topside aufbrechen und dort überleben.

Damit verbindet die Aktion beide Spiele miteinander und belohnt Spieler dafür, zwischen den unterschiedlichen Schlachtfeldern von ARC Raiders und THE FINALS zu wechseln.