ARC Raiders: Hotfix aktiviert Crossplay nach kritischem Fehler

ARC Raiders Hotfix stellt Crossplay nach kritischem Fehler wieder her und behebt mehrere Bugs.

Im Shooter ARC Raiders wurde per Hotfix ein kritisches Problem behoben, das Crossplay unerwartet deaktiviert hatte und damit plattformübergreifende Matches zeitweise verhinderte.

Der Entwickler reagierte damit auf ein schwerwiegendes Fehlerbild im Live-Betrieb, das unmittelbar nach dem Auftreten korrigiert wurde. Spieler können die Funktion nach dem Update wieder uneingeschränkt nutzen, nachdem der entsprechende Systemfehler identifiziert und entfernt wurde.

Parallel dazu wurden mehrere Absturzursachen adressiert, die in unterschiedlichen Spielsituationen auftraten und die Stabilität beeinträchtigten. Zusätzlich enthält der Patch eine Korrektur für fehlerhafte Farbvarianten bei bestimmten Rucksack-Items, die zuvor nicht wie vorgesehen dargestellt wurden.

Weitere Verbesserungen in Bezug auf häufig gemeldete Crash-Szenarien befinden sich laut Entwickler weiterhin in Arbeit, während die aktuelle Aktualisierung bereits erste Entlastung im Live-Betrieb schaffen soll.