ARC Raiders: Il Toro Anpassungen, neue Outfits und Frisuren

Der Extraction-Shooter ARC Raiders erhält heute Update 1.20.0 auf allen Plattformen. Das Update ergänzt das Spiel um das neue Rawhide-Outfit sowie zwei neue Frisuren, die zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten bieten.

Im Fokus stehen zudem umfangreiche Anpassungen an der Waffe Il Toro, die auf das Feedback der Community reagieren. Die Entwickler haben DPS und Effektivität auf Distanz justiert, insbesondere in Kombination mit einem Choke. Das Update reduziert Feuerrate und Nachladezeit, erhöht die Basisstreuung und passt den Schaden bei Reichweitenverlust an, sodass Spieler verstärkt auf Positionierung, Deckung und Timing achten müssen. Pellet-Schaden wurde von 7,5 auf 7 reduziert, Basis-Feuerrate von 43 auf 38, und die Gesamtnachladezeit von 4,3 s auf 5,7 s erhöht.

Darüber hinaus wurden verschiedene technische Probleme behoben: anhaltende Audioeffekte von zerstörten Comets und Fireballs, Spieler, die durch Wände in der Dam Controlled Access Zone gedrückt wurden, sowie fehlende Kollisionen beim Ostaufzug und unter Rohren auf dem Spaceport.

Außerdem wurde der Verkaufspreis von Energy Clips von 1000 auf 200 Münzen gesenkt, um den Gewinn aus Crafting wieder auszugleichen.

Mit diesem Update verbessert ARC Raiders sowohl die Spielbalance als auch die Stabilität, während kosmetische Inhalte für zusätzliche Vielfalt sorgen. Spieler können sich nun über ein feinjustiertes Gameplay und neue Anpassungsoptionen freuen.