ARC Raiders: Kälte ist ein Gegner, der leise zuschlägt

Kälte ist ein Gegner, der leise zuschlägt – und genau deshalb unterschätzt wird. Wenn ihr draußen in ARC Raiders verschneiten Biomen unterwegs seid, zählt jede Entscheidung, jeder Schritt und jede Sekunde Vorbereitung. Die Entwickler geben ihre Tipps, aber die besten Überlebensstrategien entstehen oft direkt in der Community.

Hier sind ein paar der effektivsten Methoden, die viele Raider in eisigen Regionen am Leben halten:

Wärmemanagement ist Überlebensmanagement

Spieler berichten immer wieder, dass konsequentes Warmhalten der wichtigste Faktor ist. Alles, was eure Körpertemperatur stabil hält – warme Ausrüstung, Buff‑Items, Feuerquellen oder beheizte Unterschlüpfe – entscheidet darüber, ob ihr weiterkommt oder erfriert.

Routenplanung spart Leben

In Schneestürmen blind herumzulaufen ist ein Todesurteil. Viele Raider planen ihre Wege im Voraus, markieren sichere Punkte und vermeiden offene Flächen, in denen Wind und Kälte ungebremst zuschlagen.

Bewegung hält euch wach

Stillstand ist gefährlich. Wer sich regelmäßig bewegt, bleibt reaktionsfähig und verhindert, dass die Kälte die Sinne betäubt. Kurze Sprints, Ausweichbewegungen und aktives Scouting helfen, warm und aufmerksam zu bleiben.

Ressourcen doppelt checken

In der Kälte verbraucht ihr mehr Energie. Spieler empfehlen, immer mehr Vorräte mitzunehmen, als ihr glaubt zu brauchen – besonders Heilung, Wärmequellen und Ausdauer‑Boosts.

Niemals allein

Viele Raider schwören darauf, im Schnee niemals solo zu gehen. Ein Team kann euch wärmen, decken, warnen und im Notfall retten. Allein friert man schneller, stirbt schneller und wird leichter überrascht.