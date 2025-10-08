ARC Raiders: Kein Crossplay zwischen Xbox und PlayStation

Am 30. Oktober geht der Extraction-Shooter ARC Raiders an den Start. Der Release erfolgt auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Wie Embark Studios in der offiziellen FAQ zum Spiel bekannt gab, wird es kein reines Crossplay für Konsolen geben.
Schaltet ihr das Crossplay auf eurer Xbox-Konsole aus, so werdet ihr nur mit anderen Xbox-Spielern gematcht, nicht aber mit Spielern auf PlayStation.
Wer Crossplay eingeschaltet hat, wird demnach auch auf PC-Spieler treffen.
Zum Launch wird es zudem keine Unterstützung für Maus und Tastatur auf dem PC geben.
6 Kommentare
„Zum Launch wird es zudem keine Unterstützung für Maus und Tastatur auf dem PC geben.“
WTF? 😂
Aber ich glaube es wurde falsch übersetzt.
“ Those worried about imbalances when dealing with PC players also can’t rely on mouse and keyboard, since it won’t be supported on consoles at launch.“
bedeutet für mich, dass es zum Launch keine Maus und Tastatur-Unterstützung auf Konsolen geben wird
Auf englisch macht es mehr Sinn 👍🏼
Schade… wahrscheinlich schalte ich dann Crossplay ganz aus.
Hole es mir wahrscheinlich auf der PS.
Wenn dann mach ich es genauso👍🏼
Schlechte Entscheidung Konsolen zu trennen…