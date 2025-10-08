ARC Raiders: Kein Crossplay zwischen Xbox und PlayStation

Wer in ARC Raiders das Crossplay ausschaltet, wird nur mit Spielern der eigenen Konsolen gematcht.

Am 30. Oktober geht der Extraction-Shooter ARC Raiders an den Start. Der Release erfolgt auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Wie Embark Studios in der offiziellen FAQ zum Spiel bekannt gab, wird es kein reines Crossplay für Konsolen geben.

Schaltet ihr das Crossplay auf eurer Xbox-Konsole aus, so werdet ihr nur mit anderen Xbox-Spielern gematcht, nicht aber mit Spielern auf PlayStation.

Wer Crossplay eingeschaltet hat, wird demnach auch auf PC-Spieler treffen.

Zum Launch wird es zudem keine Unterstützung für Maus und Tastatur auf dem PC geben.