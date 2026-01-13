ARC Raiders: Keine PvP-Ranglisten in Planung

Laut Embark Studios CEO Patrick Söderlund wird es auch zukünftig keine PvP-Ranglisten in ARC Raiders geben

Im PvPvE-Extraction-Shooter ARC Raiders durchsuchen Überlebende die Überreste einer zerstörten Welt und müssen sich dabei besonders vor ihnen feindlich gesinnten Maschinen und Robotern in Acht nehmen.

Eine weitere potenzielle Gefahr sind andere Spieler. Während auch eine friedliche Koexistenz oder sogar Zusammenarbeit möglich ist, können die Begegnungen auch schnell in einen Kampf auf Leben und Tod ausarten.

Trotz der Nutzung von „aggressionsbasiertem Matchmaking“, das PvP-affine Spieler mit ihresgleichen zusammenbringt, entspricht das Töten von anderen Spielern eigentlich nicht dem Grundkonzept von ARC Raiders, wie CEO Patrick Söderlund gegenüber Games Beat erklärt.

Dies sei auch der Grund, warum man auf PvP-Ranglisten oder ähnliche PvP-Elemente verzichte und auch nicht damit plane, diese in Zukunft hinzuzufügen:

„Wir haben mehrere Diskussionen über Nemesis-Systeme und alle möglichen anderen Dinge geführt“, sagte er. „Ich weiß nicht, wie das Team derzeit dazu steht. Ich denke, einer der Reize dieses Spiels ist die Tatsache, dass wir keine Ranglisten haben und es nicht um Wettbewerb geht.“ „Wir wollen diese Art von Gameplay nicht unbedingt fördern. In diesem Spiel geht es nicht darum, andere Spieler zu erschießen. Man kann das tun, wenn man will, aber es war nie die Idee des Spiels, andere Spieler zu erschießen. Das ist ein Element, das wir nutzen, um Spannung zu erzeugen.“