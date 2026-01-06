ARC Raiders: Knackt 12 Millionen Verkäufe und erreicht neuen Spielerrekord

3,2 Millionen aktive Spieler an einem Tag insgesamt – Steam ist die klare Nummer eins.

ARC Raiders bleibt ein gigantischer Erfolg. Laut neuen Daten von Alinea Analytics hat der Shooter seit seinem Launch über 12 Millionen Verkäufe erreicht.

Gleichzeitig verzeichnete das Spiel am 4. Januar seinen bisher größten Spieleransturm mit 3,2 Millionen täglichen aktiven Spielern.

Besonders beeindruckend: Steam ist die stärkste Plattform, dort wurden laut Analyst Rhys Elliott über 53 Prozent aller Verkäufe erzielt. Damit dominiert die PC‑Version klar vor PS5 und Xbox.

Die Analysten führen den massiven Spieleranstieg auf mehrere Faktoren zurück:

einen perfekt getimten Sale über die Feiertage

hohe Sichtbarkeit auf Steam

starke Mundpropaganda und konstante Updates

ARC Raiders startet damit stärker ins neue Jahr, als viele erwartet hatten – und zeigt keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung.