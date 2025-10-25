ARC Raiders: Knallharte Server Slam Erkenntnisse und Statistiken

Ihr habt am ARC Raiders Server Slam teilgenommen und damit dem Entwicklungsteam wertvolle Informationen geliefert, die entscheidend für die Optimierung des Spiels vor dem Launch am 30. Oktober sind, so die Entwickler.

Während des Tests habt ihr Stabilitätsprobleme auf allen Plattformen sichtbar gemacht, die nun behoben wurden, um euch einen reibungslosen Start zu garantieren. Außerdem wurde die Wahrnehmung der fliegenden ARCs angepasst, da diese zuvor zu stark waren und euch unnötig im Kampf behinderten.

Auch der Dam Control Tower auf Dam Battlegrounds wurde überarbeitet, da er zuvor zu leicht zugänglich war. Durch eure Rückmeldungen konnten darüber hinaus zahlreiche Fehler korrigiert und die Spielbalance verbessert werden.

Visuelle Unterschiede, die einige von euch bemerkt haben, werden aktuell weiter optimiert, um die bestmögliche Performance auf verschiedenen Hardwarekonfigurationen zu gewährleisten. Euer aktives Mitwirken während des Server Slams hat es dem Team ermöglicht, die letzten Feinabstimmungen vorzunehmen und das Spiel optimal für den bevorstehenden Launch vorzubereiten.

Arc Raiders Server Slam Statistiken: