ARC Raiders: Knapp 482.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

9 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Der Extraction-Shooter ARC Raiders sorgt erneut für Furore und stellt am Wochenende einen neuen Steam-Rekord auf.

Während Call of Duty: Black Ops 7 mit seinem Always-Online-Zwang in der Kampagne für Frust sorgt und auf Steam kaum mit der Konkurrenz mithalten kann, schreibt ein anderes Spiel Erfolgsgeschichte: ARC Raiders.

Der Extraction-Shooter hat am vergangenen Wochenende seinen eigenen Rekord übertroffen. Satte 481.966 Spieler waren gleichzeitig im „Rostgürtel“ unterwegs – ein deutlicher Sprung gegenüber den 463.488 Spielern der Vorwoche.

Damit setzt ARC Raiders seinen Höhenflug fort. Laut offiziellen Angaben wurde das Spiel bereits über 4 Millionen Mal verkauft. Plattformübergreifend erreichte es sogar beeindruckende 700.000 gleichzeitige Spieler.

Die Community wächst rasant, und die Entwickler können sich über ein Momentum freuen, das selbst etablierte Blockbuster wie Call of Duty ins Schwitzen bringt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Banshee3774 131992 XP Elite-at-Arms Bronze | 17.11.2025 - 14:13 Uhr

    Sobald bo7 aufhört, mir Spaß zu machen, steige ich ein. Das hört sich echt alles richtig gut an

    0
  2. shadow moses 423370 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 17.11.2025 - 14:28 Uhr

    Ich bin echt gespannt, wie es in ein paar Monaten aussieht. Der Verkaufshit Helldivers 2 hat auch um die 90-95 % der Spieler verloren beispielsweise.

    0
  5. Emmerich 36925 XP Bobby Car Raser | 17.11.2025 - 14:55 Uhr

    Wollte ich auch mal nächstes WE anzocken, soll ja wirklich wahnsinnig Bock machen

    0
  6. Falko99 10020 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.11.2025 - 15:06 Uhr

    Schon spannend, dabei hat das Genre doch angeblich so ne große Konkurrenz 😉

    0
  8. Ralle89 30080 XP Bobby Car Bewunderer | 17.11.2025 - 18:11 Uhr

    😂😂😂 habe heute im Dou nur auf den Wanzt bekommen also musste ich zur Guerilla Taktik wechseln 😂 hat gut funktioniert Mies aber funktioniert Hammer spiel

    0

Hinterlasse eine Antwort