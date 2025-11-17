ARC Raiders: Knapp 482.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Während Call of Duty: Black Ops 7 mit seinem Always-Online-Zwang in der Kampagne für Frust sorgt und auf Steam kaum mit der Konkurrenz mithalten kann, schreibt ein anderes Spiel Erfolgsgeschichte: ARC Raiders.
Der Extraction-Shooter hat am vergangenen Wochenende seinen eigenen Rekord übertroffen. Satte 481.966 Spieler waren gleichzeitig im „Rostgürtel“ unterwegs – ein deutlicher Sprung gegenüber den 463.488 Spielern der Vorwoche.
Damit setzt ARC Raiders seinen Höhenflug fort. Laut offiziellen Angaben wurde das Spiel bereits über 4 Millionen Mal verkauft. Plattformübergreifend erreichte es sogar beeindruckende 700.000 gleichzeitige Spieler.
Die Community wächst rasant, und die Entwickler können sich über ein Momentum freuen, das selbst etablierte Blockbuster wie Call of Duty ins Schwitzen bringt.
Sobald bo7 aufhört, mir Spaß zu machen, steige ich ein. Das hört sich echt alles richtig gut an
Ich bin echt gespannt, wie es in ein paar Monaten aussieht. Der Verkaufshit Helldivers 2 hat auch um die 90-95 % der Spieler verloren beispielsweise.
Gespannt wann die Stimmung kippt ,weil es toxisch wird.Hoffe es passiert nie
Bin auch gespannt wie lange der Hype anhalten wird.
Wollte ich auch mal nächstes WE anzocken, soll ja wirklich wahnsinnig Bock machen
Schon spannend, dabei hat das Genre doch angeblich so ne große Konkurrenz 😉
Ja. Manchmal hat man halt Glück
Tolles Game! Hatte bislang viel Spaß.
😂😂😂 habe heute im Dou nur auf den Wanzt bekommen also musste ich zur Guerilla Taktik wechseln 😂 hat gut funktioniert Mies aber funktioniert Hammer spiel