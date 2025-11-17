ARC Raiders: Knapp 482.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Der Extraction-Shooter ARC Raiders sorgt erneut für Furore und stellt am Wochenende einen neuen Steam-Rekord auf.

Während Call of Duty: Black Ops 7 mit seinem Always-Online-Zwang in der Kampagne für Frust sorgt und auf Steam kaum mit der Konkurrenz mithalten kann, schreibt ein anderes Spiel Erfolgsgeschichte: ARC Raiders.

Der Extraction-Shooter hat am vergangenen Wochenende seinen eigenen Rekord übertroffen. Satte 481.966 Spieler waren gleichzeitig im „Rostgürtel“ unterwegs – ein deutlicher Sprung gegenüber den 463.488 Spielern der Vorwoche.

Damit setzt ARC Raiders seinen Höhenflug fort. Laut offiziellen Angaben wurde das Spiel bereits über 4 Millionen Mal verkauft. Plattformübergreifend erreichte es sogar beeindruckende 700.000 gleichzeitige Spieler.

Die Community wächst rasant, und die Entwickler können sich über ein Momentum freuen, das selbst etablierte Blockbuster wie Call of Duty ins Schwitzen bringt.