ARC Raiders: Kriminologe fasziniert von Verhalten der Spieler

ARC Raiders-Entwickler Embark Studios wurde erneut von einem Sozialwissenschaftler kontaktiert, der die auffälligen Interaktionsmuster der Spielerschaft genauer untersuchen möchte. Besonders im Fokus steht dabei ein Kriminologe, der laut Berichten von der überraschend hohen Zahl kooperationsbereiter Spieler fasziniert ist.
Laut Executive Producer Aleksander Grøndal habe die Menge an freundlichen Begegnungen selbst das Entwicklerteam überrascht. Diese Dynamik habe das Konzept klassischer Extraction-Shooter grundlegend erweitert, da nicht jede Interaktion zwangsläufig auf Konflikt basieren müsse.
Interne Daten geben dieser Beobachtung zusätzliches Gewicht. Rund 30 Prozent der Spieler konzentrieren sich aktiv auf PvP, während weitere 30 Prozent primär gegen die KI-gesteuerten Gegner vorgehen. Die restlichen 40 Prozent bewegen sich zwischen beiden Spielstilen.
Besonders auffällig ist, dass etwa 20 Prozent der Spieler noch keinen einzigen gegnerischen Raider ausgeschaltet haben, während knapp die Hälfte unter zehn KOs bleibt.
Ein weiterer zentraler Faktor ist die Kommunikation. Über 95 Prozent der Spieler nutzen laut Entwicklerangaben den Voice-Chat in unmittelbarer Nähe, was zahlreiche spontane Kooperationen und soziale Interaktionen ermöglicht. Gerade im Solo-Spiel entstehen dadurch häufig unerwartete Allianzen, während Gruppen deutlich häufiger in Konflikte geraten.
Diese sozialen Dynamiken bleiben auch anderen Studios nicht verborgen. Parallel dazu orientieren sich neue Projekte im Genre zunehmend an solchen Interaktionsmodellen und prüfen, wie viel Raum für Freundschaft und Kooperation in eigentlich kompetitiven Spielsystemen möglich ist.
ARC Raiders entwickelt sich damit zunehmend zu einem Beispiel dafür, wie moderne Multiplayer-Spiele nicht nur als Wettbewerbssysteme funktionieren, sondern auch als soziale Räume, in denen spontane Kommunikation und ungewöhnliche Spielverhalten zentrale Rollen einnehmen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
In der Spielerschaft ist ein regelrechter Krieg entfacht zwischen PvE und PvP Spielern. Die Gemüter sind erhitzt
Vielleicht braucht es da reine PvE Server und welche für PvP. Dann wäre jeder glücklich.
Also zum Release hätte ich das friedliche Verhalten durchaus unterschrieben, aber seit geraumer Zeit wird auch in Arc Raiders gelogen, betrogen und andere (friedliche) Spieler abgezogen und zwar je nach Lobby, Wochentag und Uhrzeit massiv. Nicht dass es mich sonderlich stört, aber ich bin mittlerweile auch so weit, dass wenn sich ein Konflikt nicht vermeiden lässt wird kurzer Prozess gemacht. Zu oft ist man mir schon in den Rücken gefallen oder hat es zu mindest versucht.
Mittlerweile gibt es eine Bounty-Seite, bei der man ein Kopfgeld auf die sogenannten „Ratten“ aussetzen kann. Was für eine gestörte Scheiße.😂
Anhand des Spiels kann man wirklich Verhaltensweisen von anderen Gamern studieren 😅
Daran ist eigentlich nichts überraschend. Mord und kriminelles Verhalten im allgemeinen sind im Menschen niederes Verhalten, Gelegenheit fördert Kriminalität aber, die meisten wollen „So du mir, so ich Dir“ und wenn es Konsequenzen hat wird man eben vorsichtiger oder läßt es komplett bleiben, ist in andern Spielen ähnlich z.b. bei Skyrim oder Kingdom Come, wenn man beim Stehlen erwischt wird und das Spiel einen ins Gefängnis oder schlimmer wirft, in KCD kann man erhängt werden, ist das Strafe genug, oder aber der Spieler wird so gut im Schlösser knacken, das es keine Probleme mehr für ihn gibt und dadurch in den meisten Spielen auch keine für die Umwelt.
Asis bleiben asis.
Egal ob um Spiel oder im richtigen Leben.
Je weniger Konsequenzen sie selbst tragen müssen umso asozialer werden sie.
Das mit dem „friedlichen“ Kontakten liegt weder am Chat noch am vice-Chat oder sonstigem sondern nur am Verhalten des Spielers selbst.
Die meisten PvP Spieler sind so lange friedliche Mitbürger solange sie nicht meinen im Vorteil zu sein.
Trifft einer auf eine Gruppe ist der ganz lieb, ist er selbst in der gruppe wird höchstens abgewxhötzt ob die andere gruppe stärker oder schwächer ist und danach wird gehandelt.
Und mehr ist das nicht.
Ist wie mit <10KOs. Bedeutet was? Nur das sie unter 10x siegreich waren. Aber ob sie aktive Angreifer oder nur Verteidiger waren sagt das nicht aus.
Gleiches auch für den voice-chat. Ein nicht inwentlicher Teil rafft in vielen Spielen nicht mal das die Funktion da ist oder ignoriert sie komplett.
Warum soll ich plärrende Babys, irgend ne scheiß Mucke und Gespräche ausblenden die andere Spieler stören könnten? Ist doch deren Problem.
Zumal hier immer nich random Spieler aufeinander treffen. Wo sollen die sonst reden können? Ich starte in ein Match mit 2 oder wieviel randoms auch immer und dann diskutiere ich erstmal ne Stunde schriftlich wie man sich am besten Koordiniert? Na happy controllerspieler.
I’m friendly I’m friendly. Do not shoot. Please do not shoot.
Immer dasselbe in diesem Spiel. Ein wirklich grauenhaftes Spiel. Vor allem: welchen Sinn hat dieses Spiel?