ARC Raiders: Kriminologe fasziniert von Verhalten der Spieler

Arc Raiders zeigt ungewöhnlich hohe Zahl friedlicher Spieler und zieht erneut wissenschaftliches Interesse auf sich.

ARC Raiders-Entwickler Embark Studios wurde erneut von einem Sozialwissenschaftler kontaktiert, der die auffälligen Interaktionsmuster der Spielerschaft genauer untersuchen möchte. Besonders im Fokus steht dabei ein Kriminologe, der laut Berichten von der überraschend hohen Zahl kooperationsbereiter Spieler fasziniert ist.

Laut Executive Producer Aleksander Grøndal habe die Menge an freundlichen Begegnungen selbst das Entwicklerteam überrascht. Diese Dynamik habe das Konzept klassischer Extraction-Shooter grundlegend erweitert, da nicht jede Interaktion zwangsläufig auf Konflikt basieren müsse.

Interne Daten geben dieser Beobachtung zusätzliches Gewicht. Rund 30 Prozent der Spieler konzentrieren sich aktiv auf PvP, während weitere 30 Prozent primär gegen die KI-gesteuerten Gegner vorgehen. Die restlichen 40 Prozent bewegen sich zwischen beiden Spielstilen.

Besonders auffällig ist, dass etwa 20 Prozent der Spieler noch keinen einzigen gegnerischen Raider ausgeschaltet haben, während knapp die Hälfte unter zehn KOs bleibt.

Ein weiterer zentraler Faktor ist die Kommunikation. Über 95 Prozent der Spieler nutzen laut Entwicklerangaben den Voice-Chat in unmittelbarer Nähe, was zahlreiche spontane Kooperationen und soziale Interaktionen ermöglicht. Gerade im Solo-Spiel entstehen dadurch häufig unerwartete Allianzen, während Gruppen deutlich häufiger in Konflikte geraten.

Diese sozialen Dynamiken bleiben auch anderen Studios nicht verborgen. Parallel dazu orientieren sich neue Projekte im Genre zunehmend an solchen Interaktionsmodellen und prüfen, wie viel Raum für Freundschaft und Kooperation in eigentlich kompetitiven Spielsystemen möglich ist.

ARC Raiders entwickelt sich damit zunehmend zu einem Beispiel dafür, wie moderne Multiplayer-Spiele nicht nur als Wettbewerbssysteme funktionieren, sondern auch als soziale Räume, in denen spontane Kommunikation und ungewöhnliche Spielverhalten zentrale Rollen einnehmen.