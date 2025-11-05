ARC Raiders: Kritiker-Wertungen aus dem Rostgürtel

Schaut euch die ersten Bewertungen der Fachpresse zum Extraction-Shooter ARC Raiders an.

Seit knapp einer Woche ist ARC Raiders für Xbox, PlayStation und PC erhältlich. Der Launch des Spiels von Embark Studios verlief bisher reibungslos, wenn man einmal von den über einer halben Million gleichzeitigen Spielern auf Steam absieht, die die Server ins Schwitzen brachten.

Zum Extraction-Shooter sind nun die ersten Testberichte eingetroffen. Und die Wertungen sind angesichts des Medaillenspiegels durchweg positiv.

Bei Opencritic liegt der Score momentan bei 94, auf Metacritic sind es 87.

ARC Raiders – Medaillenspiegel

Eurogamer Deutschland 10/10

Game Rant 10/10

Prima Games 10/10

DualShockers 9,5/10

Destructoid 9/10

PushSquare 9/10

Gamespot 9/10

GamingBolt 9/10

PCGames 8,5/10

Game8 82/100

Comunidad Xbox 79/100

Try Hard Guides 6/10