ARC Raiders: Kritiker-Wertungen aus dem Rostgürtel

Seit knapp einer Woche ist ARC Raiders für Xbox, PlayStation und PC erhältlich. Der Launch des Spiels von Embark Studios verlief bisher reibungslos, wenn man einmal von den über einer halben Million gleichzeitigen Spielern auf Steam absieht, die die Server ins Schwitzen brachten.
Zum Extraction-Shooter sind nun die ersten Testberichte eingetroffen. Und die Wertungen sind angesichts des Medaillenspiegels durchweg positiv.
Bei Opencritic liegt der Score momentan bei 94, auf Metacritic sind es 87.
ARC Raiders – Medaillenspiegel
- Eurogamer Deutschland 10/10
- Game Rant 10/10
- Prima Games 10/10
- DualShockers 9,5/10
- Destructoid 9/10
- PushSquare 9/10
- Gamespot 9/10
- GamingBolt 9/10
- PCGames 8,5/10
- Game8 82/100
- Comunidad Xbox 79/100
- Try Hard Guides 6/10
Bin noch nicht so richtig drin…aber bin motiviert das zu grinden.
Der Zeitpunkt mit BF6 ist für mich nicht ganz SO günstig.
Ist ein gutes Spiel zumindest solo im Team eine Katastrophe man wird einfach nieder gemacht weil keiner vernünftig mitspielt
Die Bewertungen sind treffend.. habe mir Arc Raiders für die Xbox zugelegt und muss sagen, bin durchweg (noch) positiv begeistert.. die Atmosphäre, der Sound, die Spielbarkeit und die (noch) größtenteils positive Community.. mit der Betonung auf „noch“!! Bin solo unterwegs und es ist immer an Spannung kaum zu überbieten, vor allem wenn man auf andere Raider trifft! Der überwiegende Teil ist wirklich noch ganz cool unterwegs und man grüßt sich tatsächlich freundlich und geht seinen Weg weiter, man unterstützt sich gegenseitig bei der Bekämpfung der ARC’s und bildet vielleicht sogar ein kleines Random-Team.. gestern hatte ich wirklich tolle Runden, doch vorgestern war es tatsächlich beschissen.. wurde gesniped und ausgeraubt, wurde von einem anderen Raider in eine Falle gelockt, nachdem ich ihm gegen die ARC’s unterstützt hatte.. das meine ich mit „noch‘.. langsam kommen die ganzen Arschlöcher auf das gute Game und fangen an, einem den Spielspaß zu nehmen.. dann am Ende entwickelt sich das Game zu einem PvPvE desaster und die „guten“ verabschieden sich.. bis das Game tot ist, weil nur noch Arschgeigen und Cheater unterwegs sind.. ich hoffe, das es nicht so wird.. ich mag es und würde gern dabei bleiben
Es ist nun mal ein pvpve game da musste mit rechnen. Waren auch in der Situation das andere erst nett tun und dann uns in rücken schießen wollten, was aber nicht geklappt hat da wir besser ausgerüstet waren haben wir die niedergemacht und abgezogen.
Als Solo sind andere ganz nett ja. Sobald Gruppe auf Gruppe trifft geht es ab vor allem auf den anderen Maps. Teilweise finde ich alles zu nett und deswegen baller ich mehr um als ich freundlich bin.
Aber sonst ist das Game der Hammer.
Und deswegen mag ich nur Singleplayer Spiele. Division 1+2 sind ja auch Multiplayer, aber da kann man richtig solo spielen, ohne andere Spieler. Das wünsche ich mir hier auch. Dann hätte ich richtig Lust auf das Spiel.
Sehr gute Bewertungen, es scheint auch gut bei den Spielern anzukommen.
Hab ich richtig Lust zu, allerdings wenig Zeit🥲
Ja das game an sich is gut. Aber ich bin leider zu häufig auf schieß wütige Idioten getroffen. Das hat mir die Motivation geraubt. Dafür ist mir mein bisschen Spielzeit die ich noch habe zu schade für.
Ein feines Spiel. Mit gefällt es auch. Ich würde es mir holen wenn es nur ein PvE Modus geben sollte. Habe kein Bock auf andere Spieler. Auch weil ich sowieso alle abknallen würde. Das wäre auch nicht so schön.