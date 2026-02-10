ARC Raiders: Kündigt Wetterumschwung an – Cold Snap rotiert zurück

3 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Topside bekommt ein sonniges Wochenende, doch das Winterchaos lauert schon: Ab dem 10. Februar kehrt der gefürchtete Cold Snap in die reguläre Wetterrotation von ARC Raiders zurück.

Im Universum von ARC Raiders steht ein markanter Wetterwechsel bevor. Für Topside werden am kommenden Wochenende zwar klarer Himmel und milde Temperaturen vorhergesagt, doch Spielerinnen und Spieler sollten ihre Winterausrüstung noch nicht einmotten. Die Wettertürme melden bereits jetzt vereinzelte Schneefälle, die in naher Zukunft auftreten können.

Mit dem 10. Februar kehrt der bekannte Cold Snap offiziell in die reguläre Rotationsliste der Wetterbedingungen zurück. Das bedeutet für euch: wechselhafte Einsätze, eingeschränkte Sicht, taktische Anpassungen und die typische, frostige Atmosphäre, die das Event so beliebt – und gefürchtet – macht.

ARC Raiders setzt damit erneut auf dynamische Umweltbedingungen, die das Gameplay spürbar beeinflussen und jede Session anders aussehen lassen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Phonic 289505 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.02.2026 - 10:42 Uhr

    Habe das Gefühl das sie auch an der BP Droprate gearbeitet haben? Finde ich letzter echt viele in Nacht und Event Raids. Letztens haben wir in einem Nachtraid Damm 3 mal den Karabinerhaken BP gefunden

    0

Hinterlasse eine Antwort