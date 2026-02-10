ARC Raiders: Kündigt Wetterumschwung an – Cold Snap rotiert zurück

Topside bekommt ein sonniges Wochenende, doch das Winterchaos lauert schon: Ab dem 10. Februar kehrt der gefürchtete Cold Snap in die reguläre Wetterrotation von ARC Raiders zurück.

Im Universum von ARC Raiders steht ein markanter Wetterwechsel bevor. Für Topside werden am kommenden Wochenende zwar klarer Himmel und milde Temperaturen vorhergesagt, doch Spielerinnen und Spieler sollten ihre Winterausrüstung noch nicht einmotten. Die Wettertürme melden bereits jetzt vereinzelte Schneefälle, die in naher Zukunft auftreten können.

Mit dem 10. Februar kehrt der bekannte Cold Snap offiziell in die reguläre Rotationsliste der Wetterbedingungen zurück. Das bedeutet für euch: wechselhafte Einsätze, eingeschränkte Sicht, taktische Anpassungen und die typische, frostige Atmosphäre, die das Event so beliebt – und gefürchtet – macht.

ARC Raiders setzt damit erneut auf dynamische Umweltbedingungen, die das Gameplay spürbar beeinflussen und jede Session anders aussehen lassen.