ARC Raiders: Langzeitvision statt Schnellschuss mit „10-Jahres-Spiel“

Wenige Tage vor dem Start von ARC Raiders hat Embark Studios neue Einblicke in die Zukunft des Spiels gegeben. Design Director Virgil Watkins erklärte im Rahmen eines Livestreams auf der TwitchCon, dass das Studio das Projekt intern als ein „10-Jahres-Spiel“ betrachtet.
Diese langfristige Ausrichtung präge die gesamte Entwicklungsstrategie und bestimme den Umfang sowie die Art der Inhalte, die über die Jahre hinweg hinzugefügt werden sollen.
Gleichzeitig betonte Watkins, dass Embark derzeit keine konkreten Angaben zu einer Roadmap machen werde. Ziel sei es, keine unrealistischen Versprechen zu geben, da sich Pläne im Laufe der Entwicklung schnell ändern könnten.
Dennoch bestätigte er, dass nach dem Release zusätzliche Karten, Gegner und Waffen geplant seien und bestehende Questlinien erweitert würden.
ARC Raiders erscheint am 30. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit und einer erfolgreichen Testphase, in der das Spiel auf Steam zu den meistgespielten Titeln zählte, präsentiert sich der Extraction-Shooter als ambitioniertes Langzeitprojekt.
Das Team von Embark Studios will die zukünftige Entwicklung stark vom Feedback der Spielerschaft nach dem Start abhängig machen und darauf basierend neue Inhalte gezielt veröffentlichen.
Wer von euch wird auch ein Raider?
Ich hol es mir auf jeden Fall. Das ist das erste Extraction-Spiel, das mich auch abgeholt hat.
Ich habs beim Server Slam etwas gespielt und fand es echt spaßig. Grafik ist echt schick, super Soundkulisse und auch der Umfang wird bestimmt ganz gut. War ja jetzt auch noch einiges gesperrt, was man erst in der Vollversion nutzen kann. Ich hab’s mir auf jeden Fall vorbestellt.
Warten wir es mal ab,wenn es nicht gut läuft und schnell Spieler verliert werden sie es sicherlich nicht lange Supporten,da sind schon ganz viele andere Spiele schnell wieder offline gewesen.
Sehr ambitioniert, ich werde es erstmal nicht spielen.
Vorbestellt weiß zufällig jemand wie hoch das Level cap ist find dazu nix skillbaum ist auf 165 lvl ausgelegt was ich bezweifel das es so hoch ausfällt.
Soweit ich weiß, spielt das keine Rolle. Es soll wohl angeblich alle paar Wochen einen kompletten Wipe geben, bei dem alles auf null gesetzt wird. Es gibt wohl auch Dinge, die dauerhaft bleiben, aber die sollen nur kosmetischer Natur sein. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich leider nicht.
Habe leider die Server Slam Phase verpasst letztes Wochenende.. kann mir hier jemand ganz ehrlich sagen, ob es auch als Single Player gespielt werden kann.. oder ob es sich überhaupt lohnt.. bin ganz oft als Single Player unterwegs und kämpfe mich auch durch The Division 2 ganz oft allein durch.. vielen Dank im voraus für eure ehrlichen Antworten..
Ich hab einige Runden alleine gespielt, oftmals trifft man nicht mal auf echte Gegner. Gelesen hatte ich, dass als Solo-Spieler auch nur andere Solo-Spieler gematcht werden. Erst ab zwei Leuten bekommt man es wohl auch mit Drei-Mann-Teams zu tun.
Mir hat es ausgesprochen gut gefallen, Grafik, Atmo, Sound und Spielgefühl sind super. Allerdings weiß ich ja nicht, wie du für dich persönlich definierst, was sich lohnt, und was nicht.
Das klingt sehr gut.. so wie du es beschreibst gefällt es mir.. ich lege auch viel Wert auf die Atmosphäre.. vielen Dank 👍🏻🤘🏻
Gerne doch
Ich bin noch am hin und her überlegen.
Obwohl es Extraction ist, hat es unfassbar viel Spaß gemacht.
Mal hatte man vorwiegend ruhige Partien, dann wurde es wieder richtig schwitzig und immer wieder gab es richtige WTF Momente.
Die ganze Soundkulisse ist großartig und auch dieser Retro-Style spricht mich sehr an.
Ich sicher nicht, die erst Mission war Todlangweilig in dieser grossen leeren Fabrik, und die Dohnen sind mega lästig sonst hat mann zumindest Anfangs nichts gesehen. Weiss nicht wer so nen Extraction Müll 10 Jahre spielen soll da ist mir selbst 20 Minuten zu Schade… Aber das Studio hat Potential
Kumpel hats vorsichtig gefallen, mir nicht so.
Mal gucken, erstmal paar Monate abwarten was da so abgeht.