ARC Raiders: Langzeitvision statt Schnellschuss mit „10-Jahres-Spiel“

Embark Studios plant langfristige Entwicklung: Design Director Virgil Watkins spricht über Ambitionen, Inhalte und eine vorsichtige Zukunftsplanung für ARC Raiders.

Wenige Tage vor dem Start von ARC Raiders hat Embark Studios neue Einblicke in die Zukunft des Spiels gegeben. Design Director Virgil Watkins erklärte im Rahmen eines Livestreams auf der TwitchCon, dass das Studio das Projekt intern als ein „10-Jahres-Spiel“ betrachtet.

Diese langfristige Ausrichtung präge die gesamte Entwicklungsstrategie und bestimme den Umfang sowie die Art der Inhalte, die über die Jahre hinweg hinzugefügt werden sollen.

Gleichzeitig betonte Watkins, dass Embark derzeit keine konkreten Angaben zu einer Roadmap machen werde. Ziel sei es, keine unrealistischen Versprechen zu geben, da sich Pläne im Laufe der Entwicklung schnell ändern könnten.

Dennoch bestätigte er, dass nach dem Release zusätzliche Karten, Gegner und Waffen geplant seien und bestehende Questlinien erweitert würden.

ARC Raiders erscheint am 30. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit und einer erfolgreichen Testphase, in der das Spiel auf Steam zu den meistgespielten Titeln zählte, präsentiert sich der Extraction-Shooter als ambitioniertes Langzeitprojekt.

Das Team von Embark Studios will die zukünftige Entwicklung stark vom Feedback der Spielerschaft nach dem Start abhängig machen und darauf basierend neue Inhalte gezielt veröffentlichen.

Wer von euch wird auch ein Raider?