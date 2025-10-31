ARC Raiders: Launch-Trailer zum Extraktions-Shooter

Schaut euch den Launch-Trailer zum Extraktions-Shooter Arc Raiders an, der jetzt für Xbox erhältlich ist.

Embark Studios hat das Multiplayer-Extraktionsabenteuer ARC Raiders offiziell veröffentlicht.

In einer tödlichen, aber pulsierenden Zukunft der Erde landen die Spieler in einer Welt voller Spannung, Risiken, Belohnungen und gnadenlosem Wettbewerb, in der sie gegen andere Raiders und gefährliche, mechanisierte Feinde namens ARC überleben müssen.

ARC Raiders ist jetzt als Standard und Deluxe Edition digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und Epic Games Store sowie NVIDIA GeForce NOW erhältlich.

Erlebt den Kampf ums Überleben in Aktion – schaut euch den explosiven neuen Launch-Trailer zu ARC Raiders an:

„Mit ARC Raiders wollten wir eine Welt erschaffen, in der jede Begegnung eine Geschichte erzählt und jedes Risiko sich echt anfühlt“, sagt Stefan Strandberg, Chief Creative Officer bei Embark Studios. „Die Resonanz der Community auf die Welt, die wir in den letzten sechs Jahren aufgebaut haben, hat uns sehr ermutigt. Das ist ein großer Meilenstein für unser Team und wir können es kaum erwarten, die Reise mit unseren Spielern fortzusetzen und zu sehen, wie sie sich diese Welt zu eigen machen, während wir weiter wachsen und uns weiterentwickeln.“

In ARC Raiders schlüpft ihr in die Rolle von Raiders – skrupellosen Revolverhelden, die sich durch eine zerfallende Welt voller tödlicher ARC-Maschinen, rivalisierender Raiders und der allgegenwärtigen Gefahr von Hinterhalten kämpfen.

In spannungsgeladenen Kämpfen und einer weitläufigen Welt voller Geheimnisse und Möglichkeiten plündert ihr die Oberfläche, um euch in der unterirdischen Nachbarschaft von Speranza ein Zuhause aufzubauen. Neu im Spiel sind Raiders, die sich auch in eine noch nie dagewesene Karte wagen können: das Blaue Tor.

Der Start markiert den Beginn einer Reise für ARC Raiders. Mit einer langfristigen Vision für das Spiel plant Embark Studios, die aktuellen Features zu erweitern und neue Inhalte einzuführen, darunter Karten, Questreihen, Waffen, Gameplay-Updates, von der Community angeregte Verbesserungen und vieles mehr, um das Spielerlebnis weiterzuentwickeln.

Die Oberfläche wird nur noch tödlicher und die Beute noch süßer. Behalt arcraiders.com in den Tagen nach dem Start im Auge, um Updates und weitere Details zu den kommenden Neuerungen zu erhalten.

Egal, ob ihr schon lange Fans von Extraktions- und Überlebensspielen mit hohem Einsatz seid oder neu in diesem Genre, ARC Raiders lädt euch ein, euren eigenen Weg, eure eigene Geschichte und euer eigenes Schicksal zu gestalten – als Trupp oder als einzelner Raider. Ladet ARC Raiders jetzt auf eure Plattform eurer Wahl herunter und stellt euch den Herausforderungen an der Oberfläche.