ARC Raiders: Master‑Guide zur Item-Verwaltung

Ein neuer Master-Guide von Reddit-Nutzer pRoDeeD sorgt in der ARC Raiders-Community für besonders viel Aufmerksamkeit.

Die Übersicht richtet sich an Spieler, die ihre Ressourcen besser einteilen möchten und eine klare Orientierung suchen, welche Gegenstände langfristig wertvoll sind und welche ohne Bedenken verkauft oder recycelt werden können.

Der Guide erklärt, welche Items ihr im Inventar behalten solltet, weil sie später für Crafting oder Upgrades wichtig werden. Gleichzeitig zeigt er auf, welche Materialien und Ausrüstungsteile sich nicht lohnen und direkt verkauft werden können, um Platz und Ressourcen freizumachen.

Die Übersicht geht außerdem darauf ein, welche Komponenten sich besonders gut zum Recyceln eignen und welche Upgrades den größten Nutzen bringen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Attachments, die in ARC Raiders eine zentrale Rolle spielen. Der Master-Guide beschreibt, wie sich die verschiedenen Aufsätze auf Waffen und Ausrüstung auswirken und welche Kombinationen besonders effektiv sind. Dadurch lässt sich die eigene Ausrüstung gezielt an unterschiedliche Spielsituationen anpassen.

Der ARC Raiders Master Guide bietet damit eine kompakte Orientierungshilfe für alle, die ihre Entscheidungen im Spiel effizienter treffen möchten und einen schnellen Überblick über die wichtigsten Systeme suchen.

ARC Raiders master cheat sheet by u/pRoDeeD: – What do keep or sell

– What to recycle or upgrade

– Attachments guide pic.twitter.com/CDz6gWiw1k — ARC Raiders Alerts (@ArcRaiderAlerts) January 16, 2026

Über den folgenden Reddit-Beitrag bekommt ihr den Guide auch via PDF:

Comment

byu/pRoDeeD from discussion

inArcRaiders

Ihr seid aktive ARC Raiders-Spieler? Welche Items könnt ihr empfehlen und welche nicht?