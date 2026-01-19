ARC Raiders: Master‑Guide zur Item-Verwaltung

ARC Raiders: Ultimater Master‑Guide zeigt, was ihr behalten, verkaufen und upgraden solltet!

Ein neuer Master-Guide von Reddit-Nutzer pRoDeeD sorgt in der ARC Raiders-Community für besonders viel Aufmerksamkeit.

Die Übersicht richtet sich an Spieler, die ihre Ressourcen besser einteilen möchten und eine klare Orientierung suchen, welche Gegenstände langfristig wertvoll sind und welche ohne Bedenken verkauft oder recycelt werden können.

Der Guide erklärt, welche Items ihr im Inventar behalten solltet, weil sie später für Crafting oder Upgrades wichtig werden. Gleichzeitig zeigt er auf, welche Materialien und Ausrüstungsteile sich nicht lohnen und direkt verkauft werden können, um Platz und Ressourcen freizumachen.

Die Übersicht geht außerdem darauf ein, welche Komponenten sich besonders gut zum Recyceln eignen und welche Upgrades den größten Nutzen bringen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Attachments, die in ARC Raiders eine zentrale Rolle spielen. Der Master-Guide beschreibt, wie sich die verschiedenen Aufsätze auf Waffen und Ausrüstung auswirken und welche Kombinationen besonders effektiv sind. Dadurch lässt sich die eigene Ausrüstung gezielt an unterschiedliche Spielsituationen anpassen.

Der ARC Raiders Master Guide bietet damit eine kompakte Orientierungshilfe für alle, die ihre Entscheidungen im Spiel effizienter treffen möchten und einen schnellen Überblick über die wichtigsten Systeme suchen.

Über den folgenden Reddit-Beitrag bekommt ihr den Guide auch via PDF:

Ihr seid aktive ARC Raiders-Spieler? Welche Items könnt ihr empfehlen und welche nicht?

  2. DungeonKeeper78 30660 XP Bobby Car Bewunderer | 19.01.2026 - 15:38 Uhr

    Das ist sehr praktisch. Hab mich die Tage schon mal geärgert, weil ich wohl was falsches verkauft habe.

    0
  3. Phonic 288345 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.01.2026 - 15:44 Uhr

    Man ist eigentlich permanent voll! Finde es ist zu wenig Platz und verstehe auch net warum das so limitiert ist! Da hat keiner was von, sollen einfach den Stash erhöhen

    0

